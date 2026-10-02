La Comuna sigue haciendo historia: cuatro medallas en Colombia para la cervecería de Villa Mercedes

La cerveza artesanal de Villa Mercedes volvió a destacarse en una competencia internacional. La Comuna conquistó dos medallas de oro y dos de plata en la octava edición de la Copa La Pola Dorada Internacional, realizada del 19 al 26 de septiembre en Medellín, Colombia.

Con estas distinciones, la cervecería local alcanzó las 30 medallas a lo largo de su historia, un nuevo hito para el emprendimiento mercedino.

Según los datos compartidos por La Comuna, el certamen reunió casi 1.200 muestras, de las cuales alrededor de 300 fueron de Argentina. La evaluación estuvo a cargo de un panel de más de 80 jueces nacionales e internacionales. Además, la edición contó con referentes del mundo cervecero como John Palmer, autor del libro How to Brew.

Las cuatro cervezas premiadas

La Comuna obtuvo las siguientes distinciones:

Medalla de oro: West Coast Rye IPA.

West Coast Rye IPA. Medalla de oro: Hazy Session IPA.

Hazy Session IPA. Medalla de plata: “Somos de Barrio”, de estilo American IPA.

“Somos de Barrio”, de estilo American IPA. Medalla de plata: “Mini Doble(?”, de estilo NEIPA, elaborada en colaboración con Fermentum Faber, de la ciudad de Córdoba.

El reconocimiento a la cerveza colaborativa también puso en valor un trabajo compartido entre productores de Villa Mercedes y Córdoba, que tuvo su lugar entre las propuestas premiadas en Medellín.

Segunda mejor cervecería argentina de la competencia

De acuerdo con lo informado por el emprendimiento, las cuatro medallas ubicaron a La Comuna como la segunda mejor cervecería argentina de esta edición.

El resultado tiene una doble relevancia para la firma: además de su posición entre los participantes argentinos, le permitió alcanzar un acumulado de 30 medallas, que refleja su recorrido en competencias cerveceras.

Desde Villa Mercedes hasta Medellín, La Comuna sumó así un nuevo capítulo a su historia, con cuatro reconocimientos que vuelven a proyectar la producción artesanal de la ciudad más allá de las fronteras del país.