La Comuna sumó otra medalla internacional y posiciona a Villa Mercedes en la escena cervecera

La cervecería artesanal La Comuna, de Villa Mercedes, obtuvo una medalla de plata en la 3° edición de la Copa ACI Internacional, realizada en Santiago de Chile, consolidando su proyección en el circuito cervecero latinoamericano.

El reconocimiento fue logrado en la categoría “Other Original Styles Ale”, con una cerveza del estilo New Zealand Style IPA, en una competencia que reunió cerca de 500 muestras y más de 150 cervecerías de distintos países.

El evento contó con un amplio panel de jueces locales y más de 25 jueces de nivel internacional, con representantes de países como Brasil, Perú, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Colombia, México, Estados Unidos, Alemania e Inglaterra, lo que elevó el estándar y la exigencia de la evaluación.

En ese contexto, solo cinco cervecerías argentinas lograron subirse al podio, entre ellas La Comuna, que continúa posicionando a Villa Mercedes en el mapa de la cerveza artesanal de calidad.

Además, la participación local tuvo un hecho destacado: Nicolás Lemos, referente de La Comuna, integró el panel de jueces de la competencia, convirtiéndose en el primer juez de la provincia de San Luis en formar parte de evaluaciones en certámenes internacionales.

La Comuna ya lleva 23 medallas en lo que va de su trayectoria y este nuevo logro se suma a una racha destacada durante el último año. La cervecería ya había sido premiada en competencias internacionales como La Pola Dorada (Colombia), la Copa Guaraní (Paraguay) en 2025 y la reciente Copa Cervecera del Pacífico 2026 (México), consolidando un crecimiento sostenido y reconocimiento en la región.

La participación en este tipo de certámenes no solo implica visibilidad, sino también validación técnica frente a estándares internacionales, en un mercado cada vez más competitivo y profesionalizado.