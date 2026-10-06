La Corte Suprema convocará a dos conjueces para debatir la Ley de Tierras

La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocará a dos conjueces para debatir la validez del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras. La decisión se tomó luego de que sus ministros no alcanzaran una posición unánime durante el acuerdo de este martes.

El sorteo de los conjueces se realizará en las próximas horas, en el marco de la causa FGR 20213/23. El expediente se originó en una demanda presentada por la Asociación Civil Árbol de Pie, que cuestionó el artículo del decreto con argumentos vinculados con el derecho a la protección del ambiente previsto en la Constitución Nacional.

El recorrido judicial del expediente

La presentación fue iniciada ante la Justicia Federal de Bariloche, pero no fue tratada en esa instancia. Posteriormente, el expediente fue derivado a la Cámara Federal de La Plata, donde tampoco avanzó.

El análisis de la causa se produjo después de que el máximo tribunal rechazara por falta de legitimación la presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM).

Tras esa resolución, la Corte sostuvo que el fallo referido al CECIM respondía a una cuestión procesal y que esa decisión no impedía analizar otros expedientes sobre la misma temática que llegaran a su instancia.

El régimen de procesos colectivos

El tratamiento del expediente se encuadra en el régimen de procesos colectivos, mediante el cual las causas vinculadas con una misma cuestión pueden agruparse. Una vez resuelto el planteo del CECIM, quedó habilitado el análisis de la demanda impulsada por Árbol de Pie.

La asociación ambiental cuestiona la derogación de la Ley de Tierras a través del artículo 154 del DNU 70/23. La convocatoria a conjueces permitirá avanzar en el debate sobre la validez de esa disposición.