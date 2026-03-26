La Corte Suprema impulsa cambios en la selección de jueces para reducir la discrecionalidad política

El planteo del máximo tribunal apunta a revisar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, organismo encargado de la selección y remoción de jueces, cuya dinámica ha sido cuestionada en reiteradas ocasiones por su alto grado de incidencia política.

Según trascendió, la propuesta busca avanzar hacia criterios más objetivos, transparentes y basados en el mérito, con evaluaciones técnicas que reduzcan la discrecionalidad en la designación de magistrados. En ese sentido, se promueve reforzar los mecanismos de concurso y limitar las decisiones influenciadas por acuerdos partidarios.

El debate sobre la independencia judicial no es nuevo en la Argentina. En los últimos años, distintos sectores han señalado la necesidad de garantizar procesos más confiables para la selección de jueces, especialmente en un contexto donde el funcionamiento del sistema judicial es clave para la seguridad jurídica y la confianza institucional.

Desde la Corte, la iniciativa se enmarca en una preocupación más amplia por el fortalecimiento del Poder Judicial y su rol dentro del sistema democrático. La intención es avanzar hacia un esquema que asegure mayor equilibrio entre los poderes del Estado y reduzca las tensiones políticas en la designación de magistrados.

Este planteo podría abrir un nuevo capítulo en la discusión sobre la reforma judicial en el país, un tema que suele generar fuerte debate entre el oficialismo, la oposición y los distintos actores del ámbito jurídico.