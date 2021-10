La cotización del dólar blue subía tras la aplicación de las nuevas restricciones

Luego de cinco jornadas consecutivas sin variaciones, el dólar blue operaba en suba y se ofrecía a $187. Así, la divisa escalaba $2 en el mercado paralelo, luego de la decisión del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de aplicar más restricciones en el mercado de cambios.

Anuncio

En lo que va de 2021, el dólar libre registra una suba acumulada de 21 pesos o de un 12,7%, y este miércoles trepaba a casi su máximo del año, $187,50. En la plaza mayorista, donde regula el Banco Central, la divisa sumaba tres centavos, a $98,93, con una brecha cambiaria de 89% respecto del dólar blue.

Desde este miércoles, comenzó a regir una normativa del Banco Central que modifica el mecanismo por el cual se realizan los pagos anticipados de algunas importaciones. Además, la CNV aplicó restricciones para operar con títulos públicos que se utilizan para adquirir divisas en el contado con liquidación o el dólar Bolsa.

Según analistas, las medidas oficiales reflejan la escasez de dólares de la autoridad monetaria. Por caso, después de tres ruedas operativas de octubre, el Banco Central acumula ventas netas por U$S 205 millones. Las reservas internacionales cayeron el martes unos U$S 107 millones y finalizaron en U$S 42.718 millones.

Anuncio

Por su parte, el dólar minorista se ofrecía a un promedio de $104,90; el ahorro o solidario cotizaba a $172. Los dólares ligados a la actividad financiera se vendían a $183,12 (contado con liquidación) y $177,16 (MEP o Bolsa).