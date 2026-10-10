La creciente del río Uruguay obligó a evacuar a seis familias en Concordia

La creciente del río Uruguay obligó a evacuar preventivamente a seis familias en Concordia, donde 22 personas, entre adultos y menores, fueron asistidas por un operativo coordinado por el Comité Operativo de Emergencias (COE).

El fenómeno mantiene en alerta a varias localidades de Entre Ríos y podría intensificarse durante los próximos días debido a las precipitaciones previstas en la cuenca y al volumen de agua que continúa circulando por el sistema fluvial.

El nivel del río en Concordia

Según el último informe hidrológico citado por las autoridades locales, el nivel del río frente al puerto de Concordia podría alcanzar los 13 metros hacia el lunes. Ese escenario incrementaría la cantidad de evacuados en las zonas ribereñas más vulnerables.

El intendente Francisco Azcué confirmó que el municipio mantiene activos los dispositivos de asistencia y monitoreo ante la evolución de la creciente.

Los registros de la Prefectura Naval Argentina indicaron que el puerto de Concordia llegó a los 11,62 metros durante la madrugada del sábado, con tendencia ascendente. La marca supera la cota de alerta, fijada en 11 metros, y se aproxima al nivel de evacuación de 12,50 metros.

Alerta en Colón y otras localidades

En Colón, el río también alcanzó el nivel de alerta y continúa creciendo. La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) proyectó una altura cercana a los 7,70 metros para los próximos días, apenas 20 centímetros por debajo de la cota de evacuación, establecida en 7,90 metros.

Ante esa posibilidad, el municipio identificó al menos seis familias que podrían requerir asistencia si se mantiene la tendencia ascendente. Prefectura registró en el puerto de Colón una altura de 7,27 metros, por encima de la cota de alerta local de 7,10 metros.

En Concepción del Uruguay, las proyecciones de CARU estiman una altura de 6,15 metros, por encima de la cota de alerta de 5,30 metros. La medición de Prefectura fue de 5,56 metros, también con tendencia creciente.

En la desembocadura del Gualeguaychú, las previsiones anticipan registros superiores al nivel de evacuación. Boca del Gualeguaychú registró 3,04 metros, apenas por debajo de la cota de evacuación de 3,10 metros, mientras que la ciudad de Gualeguaychú alcanzó los 3,26 metros y continuaba en ascenso.

Impacto en Corrientes

La creciente también provoca impactos en Corrientes. En Paso de los Libres, donde según informes periodísticos fueron asistidas unas 25 personas, Prefectura registró 9,18 metros, por encima de la cota de evacuación de 8,50 metros. El puerto se encontraba oficialmente en condición de evacuación, aunque con nivel estabilizado.

En Alvear, las autoridades dispusieron el cierre del puerto y suspendieron el cruce hacia Brasil. Allí, el río marcó 10 metros, por encima del nivel de alerta local.

La evolución de la creciente dependerá de las lluvias pronosticadas, de los aportes provenientes de la alta cuenca y de los caudales evacuados por la represa de Salto Grande. CARU advirtió que el río mantendrá una tendencia ascendente y recomendó consultar exclusivamente los informes oficiales, ya que las proyecciones pueden modificarse según las condiciones meteorológicas y el comportamiento hidrológico regional.