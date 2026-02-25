La EDIRO lanza la 1° Expo “Mujeres en Movimiento” con entrada libre y gratuita

En conferencia de prensa, la directora de Terminales e Integración Regional, Guadalupe Soria, anunció la apertura del calendario anual de eventos de la Secretaría de Transporte con la realización de la 1° Expo EDIRO “Mujeres en Movimiento”.

La propuesta se llevará a cabo el próximo 6 de marzo, de 17:30 a 23:00, en la EDIRO San Luis, con entrada libre y gratuita, en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer.

Una agenda con foco en el bienestar integral

Según explicó Soria, la Expo contará con el acompañamiento de distintos ministerios y secretarías del Gobierno provincial y estará orientada a toda la comunidad, aunque con especial protagonismo de las mujeres.

“La actividad busca promover el bienestar integral, visibilizar emprendimientos femeninos y generar un espacio genuino vinculado a la salud, el desarrollo personal y la educación física”, sostuvo la funcionaria.

La jornada comenzará con un ciclo de charlas en el microcine de la Terminal bajo la temática “Emprendedurismo y Mujeres Libres”. Las disertantes trabajarán en formato participativo, promoviendo la reflexión, el intercambio de experiencias y la inspiración.

Actividades recreativas y cierre musical

Luego, las actividades continuarán en la Playa Norte de la EDIRO, donde se realizará una masterclass de zumba encabezada por el profesor Lucas Barranca, junto a instructores de distintos puntos de la provincia de San Luis.

El evento también incluirá sorteos, stands de emprendedores y un espectáculo musical como cierre de la jornada.

Desde la organización informaron que la programación completa estará disponible en las redes sociales de EDIRO San Luis. Quienes deseen participar o consultar por espacios para stands podrán comunicarse a través de Instagram o Facebook, o escribir al correo: eventosediro@gmail.com.

La Expo marcará el inicio formal del cronograma anual de actividades impulsadas por la Secretaría de Transporte, consolidando a la EDIRO como un espacio de encuentro comunitario en la provincia.