La emotiva despedida de Luis Scola de la Selección argentina de básquet: “Me voy en paz”

Luis Scola se despidió de la camiseta argentina con un conmovedor reconocimiento de propios y extraños en medio del partido con Australia, que sentenció la eliminación de la Selección albiceleste de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y le puso fin a su etapa en el seleccionado nacional. Scola se retiró de la cancha a 50 segundos del final y, entre lágrimas, recibió un emotivo aplauso por parte de todos los presentes, incluidos los jugadores y el cuerpo técnico rival.

“Me agarró con la guardia baja, no me lo esperaba porque pensé que iba a terminar el partido jugando. Cuando levanté la cabeza y vi a toda la gente, a los rivales, me emocioné. Lo agradezco mucho de corazón“, manifestó Scola. Y agregó: “Es un regalo que me llevó para siempre, no lo voy a olvidar nunca. Agradezco a los jugadores de Australia y a todos los que estaban en la cancha. Es un poco el premio final, lo máximo que uno puede conseguir. Ya me iba bien, pero ahora me voy un poco mejor. La palabra que se me viene a la cabeza es paz, me voy en paz”.

Es el último eslabón de la histórica “Generación Dorada” que al básquetbol, y al deporte argentino, le dio tantas alegrías y emoción durante 20 años, más allá que como dijo “Luifa”, lo que viene en cuanto a jugadores también dará que hablar.

La medalla dorada en Atenas 2004 con victoria incluida sobre el Dream Team de los Estados Unidos seguramente sea uno de los hitos deportivos más grandes de la Argentina y allí estuvo Scola, que en Tokio 2020 llegó a sus quintos Juegos Olímpicos con la camiseta albiceleste.

Pero también se lo recordará por haber asumido roles protagónicos en función de cambios importantes estructurales en el básquetbol argentino, pese a estar alejado de la Liga Nacional que lo vio nacer a mediados de la década del 90. En algún momento, bajo la voz del pivot de 40 años y capitán de la “Generación Dorada”, se plantó pidiendo modificaciones en las estructuras jerárquicas de la Confederación de Básquetbol (CABB).

Sus compañeros, además, tuvieron emotivas palabras para Scola: “Luis es una persona que vamos a extrañar muchísimo, que nos ha guiado durante mucho tiempo. Creo que nuestra generación tiene que seguir trabajando muchísimo, basarnos en los valores y en todas las cosas que nos ha pasado él y toda la generación dorada”, expresó Nicolás Laprovittola.

Facundo Campazzo, por su parte, señaló: “Va a haber un antes y un después de Luis, él cambió todo para bien. Lo vamos a extrañar mucho, estuvo en increíbles generaciones y en todo momento nos ayudó a escribir nuestra propia historia. Es un privilegio”.

También hubo lugar para el entrenador bahiense Sergio Santos Hernández, a quien en alguna oportunidad Scola catalogó como el mejor DT que tuvo en su carrera, “Él es muy generoso, Creo que es el mejor deportista que ha dado nuestro territorio. Hoy no podíamos olvidarnos que había un detalle no menor, o quizás el más importante de todos, el retiro de Luis”, confió.

“Nuestra relación empezó conmigo como maestro y él alumno, y terminó al revés. Le agradezco de corazón”, remarcó “Oveja”, visiblemente emocionado.

“El legado que deja Luis es increíble, todos en algún momento nos pusimos atrás de él. El nivel de liderazgo, de ejemplo de constancia, de ética, de trabajo, de respeto y de honrar lo que hace… con él aprendí que ganar es chiquito, que salir campeón no es lo más importante, sino honrar lo que vos hacés en la vida”, cerró.