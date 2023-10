La escalofriante revelación en el caso de Joaquín Sperani: una carta oculta en un peluche

En Laboulaye, provincia de Córdoba, se cumplen tres meses desde el brutal asesinato de Joaquín Sperani, un joven que perdió la vida a manos de su mejor amigo, quien le propinó 18 golpes en la cabeza. Sin embargo, el caso ha tomado un giro aún más perturbador, ya que se ha descubierto que el principal acusado guardó una carta dentro de un peluche.

El contenido de la carta es estremecedor: en ella, el homicida escribió el apellido de Joaquín y el nombre de otro joven, acompañado por la frase, “Mamá pronto se olvidará de esto”. Este macabro hallazgo ha generado sospechas de que otro compañero del colegio podría haber sido el próximo en ser víctima de un violento crimen.

Mariela, la madre de Joaquín, ha arremetido contra los padres del acusado, acusándolos de complicidad al no haber detectado signos de violencia en su hijo. “Hoy los pongo como cómplices porque ¿qué es eso de no ver el fierro que trajo en la mochila, de no ver la ropa y las zapatillas manchadas de sangre, de no ver el celular de Joaquín?”, expresó con indignación.

La familia de la víctima enfrenta una incertidumbre desgarradora, temiendo que el adolescente acusado pueda obtener su libertad en algún momento y representar un peligro para la seguridad de sus otros hijos. Mariela lamentó la aparente indiferencia de la ciudad ante lo sucedido y la percepción de que la vida de su hijo no tiene valor.

El crimen de Joaquín Sperani se produjo el 29 de junio pasado, cuando el joven recibió 18 golpes en la cabeza con un trozo de hierro y un pedazo de hormigón. Gracias a la colaboración de las cámaras de seguridad y la confesión del homicida, se esclareció que su amigo lo atrajo a una casa abandonada para perpetrar el asesinato. La familia del joven denunció su desaparición, lo que dio inicio a una investigación que culminó con el hallazgo de su cuerpo en el lugar abandonado tres días después. La comunidad de Laboulaye sigue conmocionada por este trágico suceso, mientras se espera el desarrollo de la investigación y la resolución del caso.

