La espectacular historia de la avioneta que nació en un taller villamercedino en planta alta

Fernando Persa no sabía qué hacer durante la cuarentena y no tuvo mejor idea que construir una avioneta en el primer piso de su casa. Meses después, cuando el proyecto cobró dimensiones y la terminó, tuvo que sacarla por la ventana con una grúa. El video de ese momento se hizo viral y hoy Fernando es una celebridad del aeromodelismo en la Argentina por su extravagante proeza que sorprendió a todos.

“Cuando es obligación estar encerrado salen estas cosas, a veces…”, dijo Fernando en diálogo con el medio nacional TN, quien contó que todo comenzó en pleno aislamiento. Y detalló: “En 2017 empezamos a construir aviones escala 1:1, y el aeroclub de Villa Mercedes nos prestó un lugarcito y armamos dos primeros prototipos que en ese caso eran biplaza. Esos aviones los tuvimos que vender para autofinanciar el nuevo proyecto y justo con la pandemia arranqué el cuatriplaza. Es un avión un poco más grande que los anteriores”.

Fernando contó que desde chico ha practicado aeromodelismo y que eso fue prácticamente lo que “le fue dejando la semillita del sueño del avión real”. Y consideró: “Es algo que me ayudó mucho. El fracaso es parte del proceso de llegar al éxito. Eso te enseña esta actividad. Un montón de veces de chico rompés el avión y lo volvés a arreglar hasta que sabés por qué falló”.

Pero esta vez no sólo no lo rompió sino que logró construir el avión más grande después de todas las fabricaciones que hizo a lo largo de su vida, una avioneta que puede transportar a cuatro tripulantes. En el interior, el tablero cuenta además con toda la tecnología: horizonte artificial, velocidades y un GPS aeronáutico. Ahora debe realizar las primeras pruebas de motor. Él es piloto pero por una cuestión objetiva las pruebas de sus avionetas las realiza un amigo. Antes de realizar el vuelo de bautismo debe ser inspeccionado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). “Es un proceso que no es para ansiosos”, señaló.

Fernando contó además por qué decidió armar la avioneta dentro de su propio hogar: “Lo hago muy a pulmón, con sacrificio, con todo lo propio. Lo tuve que hacer en el primer piso de mi casa porque es mío y no genera costo”. Si tuviera que alquilar un espacio para su construcción, le implicaría otros gastos. Pero dejó en claro que es un fanático: “Imaginate que en año nuevo estábamos brindando y apenas terminó el brindis yo ya estaba abajo construyendo de nuevo”.