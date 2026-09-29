La Expo Rural de Villa Mercedes tendrá remates, más de 200 emprendedores y jineteadas

La Expo Rural de Villa Mercedes se prepara para su 95° edición, que se desarrollará del 2 al 4 de octubre en el predio La Fortuna. El evento incluirá remates ganaderos, la participación de más de 200 emprendedores, jineteadas, propuestas educativas y espectáculos musicales.

La actividad es organizada por la Sociedad Rural Río Quinto y tendrá una propuesta renovada, con una fuerte presencia de instituciones educativas y actividades vinculadas al sector agropecuario.

“Creo que no es poco tener casi 100 años de Expo de manera ininterrumpida, así que estamos muy contentos con un marco totalmente diferente de lo que era la de otros años”, sostuvo el presidente de la entidad, Daniel Casella, en diálogo con El Chorrillero.

Propuestas educativas y participación institucional

El salón principal del predio La Fortuna funcionará como un espacio cultural para las instituciones educativas. Allí estarán las secundarias técnicas, escuelas de buceo y de golf, la V Brigada Aérea, Bomberos y la Policía Federal.

La programación incluirá el primer encuentro de colegios agrotécnicos de la provincia y el primer circuito agroambiental, junto con charlas didácticas y técnicas para estudiantes de nivel primario y jóvenes de otros niveles.

Las capacitaciones para alumnos y docentes contarán con certificación avalada por el Ministerio de Educación de San Luis. También habrá actividades sobre prevención del dengue, adopción responsable de mascotas, RCP, reciclaje, arbolado, forestación, producción de olivos, tecnología hidropónica, apicultura y coaching.

Profesionales del Policlínico y efectivos de la Policía brindarán charlas sobre adicciones y enfermedades de transmisión sexual. Además, se realizará un concurso para chicos y jóvenes sobre tipificación y clasificación de animales en pista, y un sunset ganadero orientado a la juventud.

Emprendedores, maquinaria y entradas

Casella aseguró que la convocatoria comercial y emprendedora “superará ampliamente” los 200 participantes. A los 50 emprendedores y artesanos de Villa Mercedes se sumarán grupos de Río Cuarto y de otras ciudades del país, que se instalarán en una carpa de 70 metros.

Otro espacio reunirá a unos 20 stands. La exposición también contará con maquinaria agrícola, agencias de motos, una marca de cuatriciclos y, por primera vez, una empresa náutica de Mendoza.

El viernes el ingreso será gratuito. El sábado la entrada general tendrá un costo de $10 mil y el domingo será de $15 mil. Las personas que presenten certificado único de discapacidad accederán libremente durante las tres jornadas.

El acto inaugural será el sábado a las 11, con la presencia de autoridades, seguido por un recorrido por el predio y un almuerzo protocolar.

Remates y actividades ganaderas

Más de 10 cabañas de San Luis, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires participarán de la muestra. El ingreso de los animales comenzará el jueves y la jura está programada para el viernes.

El sábado a las 12 se realizarán los remates de ovinos y porcinos. A las 14:30 será el turno de los bovinos, con 50 toros y 12 vaquillonas. La Asociación Argentina de Angus acompañará nuevamente la Expo.

Ese mismo día se realizará la elección de la soberana, organizada por el Ateneo Juvenil. El nuevo formato exigirá que las candidatas tengan conocimientos sobre la actividad rural.

Jineteadas y shows musicales

El escenario principal estará rodeado por el patio de comidas y tendrá espectáculos durante los tres días. También se realizará un aparte campero con participantes de La Pampa, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, mientras que el cierre estará a cargo de Los Hermanos Lucero.

El domingo por la mañana habrá una demostración de riendas, con pruebas de habilidad, velocidad, tambores y obstáculos. Luego comenzará la jineteada, que contará con 39 montas y $2.000.000 en premios.

La jornada incluirá además demostraciones de siembra con drones, test drives de camionetas, exposición de maquinaria agrícola, motos y cuatriciclos, junto con espacios recreativos para los más pequeños.

Desde las 18:30 se presentarán Los Nombradores del Alba junto a Facundo Toro.

“Es un orgullo ser el presidente de una institución como la Sociedad Rural Río Quinto, una Sociedad Rural con más de 100 años de tradición en el medio agropecuario, brindándole al sector y al productor una defensa férrea hacia los derechos de los mismos, y también participando en una actividad social que involucra a toda la ciudad de Villa Mercedes”, expresó Casella.

Con información de: elchorrillero.com