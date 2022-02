La FIFA excluye a Rusia de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022

La FIFA anunció hoy la exclusión de la Selección de Rusia de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, debido a la invasión rusa a Ucrania, y cuando el equipo debía afrontar el repechaje europeo.

De esta manera Rusia no podrá tomar parte del Mundial que comenzará en noviembre de este año, pese a que aún debía disputar el repechaje con Polonia, país que se había negado a jugar el partido.

FIFA/UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions

▶️ https://t.co/Q2htzW3W9z pic.twitter.com/LFo1bUtqmm

— FIFA Media (@fifamedia) February 28, 2022