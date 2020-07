La fiscal pidió prisión perpetua para los tres acusados de la muerte de Romina Aguilar

En esta jornada de viernes comenzó el veredicto por el asesinato de Romina Aguilar y se conocerá la decisión del Tribunal sobre los investigados Diego Lorenzetti (como autor intelectual), y Edivaldo De Oliveira Pereira y Leandro Vílchez (como autores materiales). La víctima fue asesinada en enero de 2016.

#VMIPlar Seguí en vivo el juicio por el caso Romina Aguilar Publicado por Villa Mercedes Info en Viernes, 17 de julio de 2020

La primera en brindar su alegato en el juicio por el caso Romina Aguilar, fue la fiscal de Cámara N° 1, Carolina Monte Riso, quien pidió la prisión perpetua para los implicados ya que los consideró, de una manera u otra, ser los partícipes del homicidio de la expareja del exintendente de La Calera.

“No tengo ninguna duda entre la conductas de los tres para cobrar un precio, para pagar un precio. Entiendo que los tres tienen que ser considerados autores, porque entiendo que hay una autoría funcional, cada autor cumple una función en el hecho. Pido la prisión perpetua para los tres implicados”, argumentó en su alocución.

Monte Riso expuso que la relación entre la pareja era mala y se evidenciaba en los mensajes que le enviaba a Lorenzetti donde le reclamaba la falta de cariño. “Te juro que no sé en qué momento hablar, porque estás ocupado. Y a mí no me hablás. Estabas cansado para venir a casa, pero no para ir a Nogolí. Harta estoy que me mientas”, leyó sobre uno de los 118 mensajes que envió la víctima.

“La descripción física de los testigos sobre el hombre petisito que iba en la moto, coincide con la de Vílchez”, aclaró. Y aclaró que Lorenzetti y el brasileño se conocían: “Lorenzetti dijo que tenía relación con De Oliveira. Sostuvo que corría con sus caballos pero comían asados, se juntaban y hay mensajes de que compartían más. Se comunicaban con dos teléfonos de De Oliveira”.

Monte Riso dijo que “no hay prueba directa en la contratación de los sicarios pero si hay hechos que nos dan por acreditada la participación en la organización, planificación y ejecución del hecho delictivo”. Además, aclaró que durante la investigación, “la conducta de Lorenzetti era fría, distante, no colaborativa”.

Marcos Juárez, abogado defensor de Lorenzetti, es el segundo en brindar sus alegatos y adelantó que pedirá la absolución de su defendido.

“El análisis que hace la fiscal, es un análisis fragmentado y parcializado de las pruebas, y pretende que el Tribunal tenga por acreditada la responsabilidad penal de Diego Lorenzetti como presunto coautor del crimen de Romina Aguilar”.

“Esta defensa va a solicitar la absolución de Lorenzetti toda vez que un análisis integral, conjunto y desapasionado de todas las pruebas legalmente incorporadas al debate, no se puede derribar el principio de inocencia que goza todo ciudadano de nuestro país”.

“Solicito la absolución de Lorenzetti porque ha prestado declaración en el debate, en varias oportunidades”.

“En una primera oportunidad nos dijo que jamás mataría a su sostén. Agregó que se habían reencontrado con su pareja, que estaban buscando un hijo y que él estaba arrepentido de haberle sido infiel. Recordó que se habían conocido desde niños, desde los 17 años, y como toda relación habían tenido altibajos”.