La hermana de Celine Dion confirmó que la cantante “perdió el control de sus músculos”

La reconocida cantante canadiense Celine Dion perdió el control de sus músculos debido a una lucha que viene enfrentando desde hace algunos años contra el Síndrome de Persona Rígida, una enfermedad neurológica poco común y grave que afecta al sistema nervioso y que al ser progresiva e incurable, tiene un grave impacto en la movilidad. Su hermana Claudette Dion hizo pública esta alarmante noticia, mencionando que Celine tendrá que esperar un tiempo indefinido antes de poder retomar sus presentaciones en el escenario.

Claudette compartió en entrevista con la revista 7 Jours palabras conmovedoras sobre el estado de su hermana, subrayando que a pesar de su disciplina y ética de trabajo incansable, Celine enfrenta un futuro incierto en su carrera. Esta actualización sigue a la información previa proporcionada por Claudette a HELLO! Canadá en septiembre, donde describía que, a pesar de los esfuerzos de la afamada cantante, sus espasmos musculares eran incontrolables.

La enfermedad obligó a la artista, famosa por su éxito “My Heart Will Go On”, a cancelar su gira mundial “Courage” y también a poner en pausa de manera indefinida su carrera en los escenarios. Claudette mencionó, en declaraciones citadas por New York Post, que incluso las cuerdas vocales y el corazón son susceptibles ante esta condición, lo que aumenta la preocupación por el futuro profesional de Dion.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Céline Dion (@celinedion)

“He estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo, y ha sido realmente difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar sobre todo lo que he estado atravesando… Me duele decirte que no estaré lista para reiniciar mi gira en Europa en febrero.”