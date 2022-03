La Hora del Planeta: ¿qué es y cuándo se celebra?

La Hora del Planeta es un movimiento global que se realiza año tras año para lograr una reflexión sobre el cambio climático. Este sábado 26 de marzo entre las 20:30 hs y las 21:30 hs los edificios y monumentos más importantes alrededor del mundo apagaran sus luces como un gesto simbólico para concientizar.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) es quien se encarga de organizar este evento cada año en el último sábado del mes de marzo. Desde la organización incentivan a la población a sumarse a este movimiento apagando las luces de sus hogares durante esta hora.

#EarthHour is 1 day away! 😊 We are on a journey together to #ShapeOurFuture — here are some of the ways we’re working on getting there: https://t.co/bk7UKoJcDg

Join us on the night of 26th March, 8:30pm 🕣 your local time, for people and the planet ❤️ pic.twitter.com/MQ0dIFn8ou

— Earth Hour Official (@earthhour) March 25, 2022