La industria creció 1,9% en agosto, pero no logró revertir la caída de julio

La industria creció 1,9% en agosto frente a julio, pero el repunte no alcanzó para compensar el desplome de 5% registrado el mes anterior. Según los datos citados del INDEC, el sector acumula una caída de 2,7% en los primeros ocho meses de 2026 y una baja interanual de 3,2%.

La mejora mensual aparece como un rebote sobre un nivel más bajo, por lo que todavía no permite confirmar un cambio de tendencia. La actividad industrial se mantiene en terreno negativo en lo que va del año, en un contexto de menor inversión y demanda de bienes durables.

Tomás Amerio, economista de la Fundación Libertad y Progreso, señaló que el retroceso está concentrado en maquinaria y equipo y rubros asociados, mientras que los sectores químicos y de refinación actuaron como contrapeso.

“El IPI manufacturero de agosto viene después de caídas significativas, de modo que el repunte es un rebote sobre un piso más bajo”, afirmó Amerio. También sostuvo que la dinámica refleja una economía “a dos velocidades”, con debilidad en la inversión en bienes de capital y en la demanda de bienes durables, pero mayor resistencia en el procesamiento de materias primas.

La actividad económica, cerca de una recesión técnica

La evolución de la industria se conoció luego de que la actividad económica registrara en julio una caída de 2,9% mensual y de 1,4% interanual. De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), los analistas proyectan una contracción de 1% entre julio y septiembre frente al trimestre anterior.

Si esa estimación se confirma, la economía acumularía dos trimestres consecutivos de caída. El segundo trimestre ya había registrado una baja de 0,6% frente al primero, una condición que se utiliza para definir técnicamente una recesión.

Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), afirmó que la producción industrial atraviesa su peor momento desde junio de 2024. Según su análisis, el nivel de actividad está casi 10 puntos por debajo del promedio de enero a noviembre de 2023 y 7,3 puntos por debajo del máximo alcanzado durante la gestión de Javier Milei, en febrero de 2025.

El Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA-CONICET consideró que la caída de julio fue una de las más pronunciadas de las últimas décadas. El organismo estimó que el tercer trimestre difícilmente muestre crecimiento frente al segundo y señaló que, de concretarse una nueva contracción, se confirmaría el ingreso de la economía en una recesión técnica.

El Gobierno rechaza que exista una recesión

El ministro de Economía, Luis Caputo, negó que la Argentina se encuentre en recesión. Según explicó, la economía continúa creciendo, aunque a un ritmo menor que en períodos anteriores.

“Ahora estamos creciendo a una tendencia-ciclo del 0,2 mensual, que es más bajo de lo que veníamos creciendo antes. Pero es diferente a decir que estamos en recesión, lejos de eso. Estamos creciendo menos que antes por los shocks internacionales y el tema político”, sostuvo Caputo.

El funcionario también cuestionó la volatilidad del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) en términos desestacionalizados y afirmó que el Gobierno observa principalmente la tendencia ciclo del indicador.

Recortes en las proyecciones de crecimiento

El Banco Mundial redujo su previsión de crecimiento para la Argentina. Ahora estima una expansión de 2,1% en 2026 y de 3% en 2027, frente a las proyecciones previas de 3,6% y 3,7%, respectivamente.

Por su parte, JPMorgan recortó de 2,7% a 1,5% su pronóstico de crecimiento para 2026 y proyectó una contracción anualizada de 4% durante el tercer trimestre. La revisión se produjo luego de que el dato de actividad difundido por el INDEC resultara peor a lo esperado por la entidad.

El escenario combina un rebote mensual de la producción industrial con una caída acumulada y perspectivas de contracción para la actividad general. La confirmación de una recesión técnica dependerá de los resultados definitivos del tercer trimestre.