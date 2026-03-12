La inflación de febrero fue del 2,9% y acumuló 5,9% en el primer bimestre de 2026

La inflación de febrero en Argentina fue del 2,9%, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), lo que llevó el acumulado del primer bimestre de 2026 al 5,9%.

El dato confirma una desaceleración respecto a los picos inflacionarios registrados en meses anteriores, aunque el incremento de precios continúa impactando en el poder adquisitivo de los hogares.

Qué rubros impulsaron la suba de precios

De acuerdo al relevamiento oficial, algunos de los sectores que más incidieron en la inflación mensual fueron alimentos y bebidas, transporte y servicios regulados, que mantienen una fuerte influencia en el índice general.

En particular, los alimentos siguen siendo un componente sensible dentro de la medición, ya que afectan directamente el consumo cotidiano de las familias. Variaciones en productos básicos y en el costo de la logística influyeron en el resultado final del mes.

También se registraron aumentos en servicios vinculados al transporte y tarifas, en el marco del proceso de actualización de precios que atraviesa la economía argentina.

Cómo queda la inflación en lo que va del año

Con el 2,9% registrado en febrero, el acumulado del primer bimestre alcanzó el 5,9%, lo que marca el punto de partida del índice de precios para 2026.

El Gobierno nacional sigue de cerca la evolución del indicador, ya que la inflación es uno de los factores centrales en la política económica y en la negociación con organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los próximos meses serán clave para evaluar si la tendencia de desaceleración puede sostenerse y consolidar un proceso de estabilidad de precios.