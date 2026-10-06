La inflación de septiembre habría subido cerca del 2% impulsada por los alimentos

La inflación de septiembre habría vuelto a ubicarse cerca del 2%, según las proyecciones de consultoras privadas, que advirtieron una aceleración respecto del 1,7% registrado en agosto. El principal impulso habría provenido de los precios de los alimentos y las bebidas.

Las estimaciones fueron difundidas antes de la publicación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) y del índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires, previstos para los días siguientes.

La evolución mensual había mostrado una desaceleración desde abril, aunque en julio registró una suba del 2,1%. En agosto alcanzó el menor nivel en 14 meses, pero los analistas privados relevados anticiparon que el noveno mes del año habría interrumpido nuevamente esa tendencia.

El impacto de los alimentos en el IPC

La consultora LCG señaló que los bienes básicos de alimentación aumentaron 1,7% durante la última semana de septiembre y acumularon una suba del 2,7% en las últimas cuatro semanas.

La Fundación Libertad y Progreso estimó una inflación mensual del 2% y ubicó a los alimentos y bebidas no alcohólicas como el principal factor de aceleración, con un incremento proyectado del 3,2%.

En tanto, Eco Go calculó un avance de los precios minoristas del 2%. Según la consultora, un componente estacional lideró las subas y llevó al índice general a ubicarse 0,3 puntos porcentuales por encima de agosto.

Por su parte, C&T Asesores Económicos midió una variación del 1,9%. En su estimación, los alimentos y bebidas aumentaron 2%, el mayor ritmo desde mayo. Dentro de ese grupo, las verduras subieron 11% y la carne avanzó 2,1%.

Analytica detectó una suba del 0,8% en alimentos y bebidas durante la última semana de septiembre, con una variación acumulada del 2,8% en cuatro semanas. A partir de esos datos, proyectó un incremento del 2% para el nivel general.

Con información de: noticiasargentinas.com