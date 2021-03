La joven villamercedina que quiere ser bombera y no la aceptan en el cuartel

Todos desde niños soñamos con lo que vamos a ser cuando seamos grandes, algunos quieren ser astronautas, otros veterinarios, policías, o, como en el caso de Julia Serale, una bombera. Desde sus 7 años sintió que era ese su deber como ciudadana, ser una bombera, y a pesar del paso de los años aún mantiene esa convicción.

Hoy en día, ya siendo una mujer, quiso ingresar al cuartel “El Fortín” de la ciudad de Villa Mercedes y solo obtuvo respuestas negativas. Con un asesoramiento legal que la acompaña desde el primer momento, decidió enviar una carta y hacer pública la misma para que la sociedad tenga conocimiento de lo que está sucediendo con su pedido y el de otras mujeres.

“Carta Abierta a Bomberos Voluntarios “El Fortin” Villa Mercedes (San Luis):

Estimados señores de la comisión directiva y Sr. Jefe de Bomberos

Soy una joven villamercedina que acudí al cuartel en el mes de noviembre para tener conocimiento si admitían personal femenino en el cuartel y me respondieron que No, y que el llamado a los nuevos aspirantes no se estarían dando por la “pandemia”.

En esa oportunidad fui acompañada de mi asesora legal ya que deseaba comprender porque en el resto de los cuarteles de la provincia hay mujeres y el único que no tiene admisión es éste.

Posteriormente en el mes de diciembre mi asesora se comunica con el Sr. Gambruglia para conversar sobre el tema, ofreciéndose para readecuar el Reglamento Interno incluyendo la perspectiva de género, la que solo obtuvo posibles reuniones futuras sin nada certero.

Lamento tener que hacer público este reclamo ya que no soy la única que desea formar parte de la fuerza y me preparo en forma privada con colaboración de bomberas y bomberos de otros lugares de Argentina.

Me preparo físicamente como además estudio todo lo referente que debe saber cualquier bombero.

Me siento discriminada y con una gran impotencia ante la indiferencia de los dirigentes de este cuartel.

Espero que habiendo agotado todas las vías mediadoras entre la comisión directiva (en representación por el Sr. Gambruglia) y mi persona (en representación de todas las mujeres que deseamos ser bomberas) por parte de mi asesora jurídica la Dra. Claudia Pereyra, es que he decidido hacerlo público esperando una pronta y favorable respuesta y no excusas.”

En diálogo con este medio, Julia manifestó que le parece “injusto” que este sea el único cuartel de la provincia que no acepte mujeres y contó que al momento de pedir el ingreso le dieron la opción de ir a Defensa Civil o al cuartel de Justo Daract, algo que cree innecesario y poco conveniente ya que la joven estudia en la ciudad.

Con la ilusión de ser escuchada y admitida en el cuartel de esta localidad, Julia sigue haciendo difusión y juntando firmas, hoy estará a partir de las 17:00hs en plaza San Martín.