La Justicia archivó la causa contra Manuel Adorni por el uso de un avión oficial y el Gobierno celebró el fallo

La Justicia federal resolvió archivar una de las causas que investigaban al vocero presidencial Manuel Adorni, vinculada al traslado de su esposa en un vuelo oficial hacia Estados Unidos. La decisión fue adoptada por el juez Daniel Rafecas, quien concluyó que no existió delito ni uso indebido de recursos públicos.

El expediente se había iniciado a partir de una denuncia que cuestionaba el viaje de Bettina Angeletti, esposa del funcionario, en el marco del evento “Argentina Week”, realizado en territorio estadounidense. La acusación apuntaba a una presunta malversación de caudales públicos por el uso del avión oficial.

Sin embargo, el magistrado resolvió el archivo de la causa en línea con el dictamen de la fiscal federal Alejandra Mangano, quien previamente había solicitado cerrar la investigación al no encontrar elementos que configuraran delito.

Los argumentos de la Justicia

Según se desprende del fallo, el traslado no implicó un gasto adicional para el Estado. El análisis de la capacidad de la aeronave —un Boeing 757-200 con 39 plazas— determinó que existían asientos disponibles durante todo el trayecto realizado entre el 6 y el 11 de marzo.

En ese contexto, la presencia de la esposa del funcionario fue considerada dentro de un uso razonable de las facultades discrecionales de la Presidencia de la Nación, sin que se registraran erogaciones extraordinarias ni irregularidades administrativas.

Además, la fiscalía evaluó que los informes remitidos por la Secretaría General de la Presidencia y la Jefatura de Gabinete no evidenciaban violaciones al artículo 260 del Código Penal, que regula los delitos vinculados al uso indebido de fondos públicos.

Repercusiones y mensaje en redes

Tras conocerse la decisión judicial, Manuel Adorni se expresó en redes sociales con un mensaje que generó repercusión política:



“El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Será Justicia. Fin”.

Desde el entorno del Gobierno nacional interpretaron el fallo como un respaldo institucional y celebraron el cierre de la causa, en un contexto donde el uso de recursos públicos por parte de funcionarios suele estar bajo fuerte escrutinio.

Contexto del caso

La investigación se había abierto semanas atrás, en medio de cuestionamientos políticos y mediáticos por el uso del avión oficial en viajes internacionales. El caso se sumó a otras discusiones recurrentes sobre la transparencia en la gestión de fondos públicos y los límites en el uso de recursos del Estado por parte de funcionarios.

Con esta resolución, la Justicia dio por finalizada la causa, al considerar que no existieron elementos suficientes para sostener la acusación.