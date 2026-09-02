La Justicia confirmó la imputación contra Luna Agüero Regalado por homicidio e incendio intencional

El Colegio de Jueces de la Segunda Circunscripción Judicial resolvió rechazar el recurso de apelación presentado por la defensa de Luna Agüero Regalado y confirmó los cargos que le fueron oportunamente formulados en el marco de la investigación.

La resolución fue dictada el 1 de septiembre, luego de la audiencia realizada el 26 de agosto, en la que se analizaron los argumentos planteados por la defensa.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Marcelo Bustamante Marone, María Monserrath Bocca y Hernán Herrera.

La defensa cuestionó la imputación

Al momento de presentar el recurso, la Defensa sostuvo que no existían elementos de convicción suficientes para sostener la imputación contra la acusada.

El planteo buscaba revertir lo resuelto previamente por la jueza de Garantía en relación con la reformulación de cargos.

Sin embargo, el Colegio de Jueces consideró que los argumentos expuestos por la defensa no lograron demostrar que la decisión apelada hubiera aplicado un estándar de convicción jurídicamente inadecuado.

El tribunal mantuvo los cargos

Entre sus fundamentos, los magistrados señalaron que la resolución cuestionada cuenta con sustento objetivo y que no resulta irrazonable en función del estado actual de la investigación.

Asimismo, determinaron que tampoco se acreditó la existencia de un defecto procesal o argumentativo con entidad suficiente para afectar la validez de la reformulación de cargos.

Por estos motivos, el tribunal rechazó la apelación y confirmó lo dispuesto por la jueza de Garantía.

La reformulación se produjo tras la muerte de Lautaro Britos

Un antecedente central del caso es que, durante la audiencia realizada el 6 de agosto en el Juzgado de Garantía Nº 3, se reformularon los cargos contra Luna Agüero Regalado luego del fallecimiento de Lautaro Britos.

A partir de ese hecho, la acusación quedó encuadrada como homicidio calificado por el vínculo, en concurso real con incendio intencional.

La decisión conocida ahora mantiene vigente esa imputación mientras avanza la investigación judicial.