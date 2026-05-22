La Justicia de Villa Mercedes envió a la cárcel a un hombre por violencia de género y privación ilegítima de la libertad

La Justicia de la Segunda Circunscripción Judicial de San Luis dispuso este mediodía la prisión preventiva de Gino Panza Aguirre, quien permanecerá alojado durante cuatro meses en el Servicio Penitenciario Provincial, mientras avanza la etapa de investigación penal preparatoria por una causa vinculada a hechos de violencia de género.

La resolución fue tomada durante una audiencia desarrollada en el Juzgado de Garantía Nº 4, a cargo del juez Santiago Ortiz, donde tanto la Fiscalía como el magistrado consideraron que la medida era la única alternativa para garantizar el normal desarrollo del proceso judicial y resguardar a la víctima.

Entre los fundamentos expuestos se mencionaron la gravedad de los hechos investigados, la solidez de la imputación, la multiplicidad de delitos atribuidos y la expectativa de pena prevista en caso de una eventual condena.

Por su parte, la defensa de Panza Aguirre solicitó medidas de coerción más leves y aseguró que el acusado negó haber participado en los hechos relatados por la denunciante. Además, sostuvo que no existió privación ilegítima de la libertad.

La audiencia contó con la participación de Ignacio Esquerré Delaunay como secretario subrogante; de la fiscal de instrucción penal especializada en contexto de género, diversidad sexual, infancias y adultos mayores Nº 1, Nayla Cabrera Muñoz; y de las defensoras oficiales Silvia Morán y Ximena Bertoli.

Los hechos investigados

Según detalló la Fiscalía especializada, el primer episodio ocurrió el 27 de enero de 2026, cuando tras una discusión la víctima —quien convivía en ese momento con el imputado— decidió retirarse hacia otra vivienda.

Horas más tarde, de acuerdo a la acusación fiscal, Gino Panza Aguirre ingresó sin autorización al domicilio, se dirigió al dormitorio donde se encontraba la mujer y comenzó a agredirla física y verbalmente.

Por este hecho se le formularon cargos por violación de domicilio y lesiones leves agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género.

La representante del Ministerio Público Fiscal explicó además que, tiempo después, ambas personas retomaron la relación y volvieron a convivir, aunque las situaciones de violencia psicológica, verbal y física habrían continuado.

El episodio ocurrido en el barrio La Ribera

El segundo hecho investigado ocurrió el pasado 12 de mayo en el Barrio La Ribera, en la ciudad de Villa Mercedes.

Según la acusación, luego de una discusión la víctima intentó finalizar la relación y retirarse de la vivienda. En ese contexto, el imputado la habría tomado del cabello y la obligó a ingresar nuevamente a la casa, donde continuaron las agresiones físicas y verbales.

La Fiscalía sostuvo que el acusado le impidió salir del domicilio y que producto de la violencia ejercida la mujer sufrió una fractura que le demandó 30 días de recuperación.

Además, al día siguiente, la hija y la sobrina de la víctima intentaron ingresar al inmueble, pero no pudieron hacerlo. En ese contexto, el imputado también habría amenazado a familiares de la denunciante y perseguido al padre de la mujer con un hierro.

Por estos hechos, Gino Panza Aguirre quedó imputado como presunto autor de los delitos de lesiones graves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas simples, amenazas agravadas por el uso de arma impropia y privación ilegítima de la libertad.