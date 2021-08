La justicia declaró inocente al ex funcionario Enrique “Quique” Cabrera

En los últimos días se supo que Enrique Cabrera fue declarado inocente en la causa de violencia de género y lesiones leves en la que se vio involucrado y fue denunciado hace tres años atrás por su ex pareja.

Luego de un largo proceso judicial, el juez Ortiz dictaminó la inocencia del ex funcionario provincial, quién en declaraciones a Horizonte Noticias dijo, “el que me conoce sabe que fui inocente” y aseguró que lo único que quiere es recomponer la relación con su hijo, dejando todo en manos de la justicia ya que él asegura que nunca existió la violencia de género.

“La realidad es que él no pretende ir civilmente o económicamente en contra de su ex esposa o de sus hijos” manifestó el abogado de Cabrera, el Dr Pedro Gianello, explicando que el daño moral y psicológico que ha sufrido es importante y que solo quiere recomponer el vínculo con su hijo, al cuál no ve hace hace 3 años.

Recordemos que el hecho sucedió en el año 2018, dónde su ex mujer Carolina Del Valle Sosa lo denunció por haberla golpeado y amenazado a ella y a su hijo menor de edad. Cabrera y su abogado pidieron muchas veces la reconstrucción de los hechos, para probar no solo su inocencia, sino también la manipulación de menores, sin tener respuesta a eso. Sin embargo esta semana el juez Santiago Ortiz dictaminó su inocencia.

