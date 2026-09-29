La Justicia dispuso la internación psiquiátrica de Pity Álvarez por 90 días

La Justicia dispuso la internación psiquiátrica de Cristian “Pity” Álvarez por 90 días, luego de que un informe médico señalara que presenta un riesgo cierto e inminente para sí mismo y para terceros.

El Área de Salud Mental de la Clínica Dharma evaluó al músico el pasado 23 de septiembre en el Hospital Tornú. De acuerdo con el análisis, “presenta riesgo cierto e inminente para si y/o terceros”.

El escrito indicó que el cuadro de abuso y dependencia de múltiples sustancias psicoactivas condiciona su conducta “en forma patológica”, con una descompensación psicótica aguda, pérdida de valores preventivos y conductas de riesgo.

La resolución del Juzgado Civil N°4

El Juzgado Civil N°4 recibió el informe y convalidó la internación de Cristian Gabriel Álvarez Congiú en el Hospital Tornú. La medida fue adoptada “con el fin de garantizar el derecho a la salud y la integridad psíquica y física de la persona, su recuperación, rehabilitación y reintegración social”.

La resolución establece que el director del hospital deberá informar cada 30 días sobre la evolución del paciente y cualquier otro dato de interés para el expediente.

Además, deberá arbitrar los medios de seguridad necesarios para evitar el abandono del tratamiento. Hasta obtener el alta médica, Álvarez solo podrá egresar del hospital mediante una derivación a otro efector de salud que le brinde su obra social, en ambulancia y acompañado por un familiar responsable.

La medida también señala que, si el paciente se encuentra en condiciones de ser trasladado a una institución especializada en salud mental y en problemáticas de consumo, deberá existir una vacante en una institución prestadora de su obra social o mediante convenio.

En caso de que todavía no esté en condiciones médicas de ser derivado, se deberá reservar una vacante en una institución o dispositivo acorde con su diagnóstico de salud mental y sus otras patologías clínicas. El traslado podrá concretarse incluso pese a su negativa, según concluyó la resolución del juzgado.

Con información de: noticiasargentinas.com