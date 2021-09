La justicia investiga a una mujer junto a su madre por el homicidio de su bebé

Ciudad de San Luis (ED) Mónica Zingman y Romina Jaime son madre e hija. Comparten, además del vínculo de sangre, una acusación muy pesada y un pedido de prisión perpetua. Desde este lunes son juzgadas por la Cámara del Crimen 1 de San Luis bajo la sospecha de haber matado al hijo recién nacido de la más joven en el Hospital del Sur, en la capital, en 2019. Bajo una modalidad enteramente virtual, se dio apertura al debate. Si bien uno de los abogados que las defiende, Héctor Zavala Agüero, pidió que el inicio del juicio se suspendiera —solicitud a la que no se opuso la fiscal de Cámara 1, Virginia Palacios— tras un cuarto intermedio, el tribunal resolvió no hacer lugar a lo requerido, con el argumento de que esta es la tercera vez en dos meses que se fija fecha para comenzarlo y la apretada agenda hace prácticamente imposible reprogramarlo.

Tras la lectura de la requisitoria fiscal, le dieron unos minutos a la defensa (que ha pedido que el caso se analice desde la perspectiva de género) para dialogar de forma directa y privada con las acusadas y definir si declararían o no en esta instancia del proceso. Optaron por no hacerlo, pero leyeron las manifestaciones que ellas hicieron mientras la causa se instruía.

Luego, en las preliminares, Zavala Agüero planteó la solicitud de suspensión del debate. Dijo que desde el mes de agosto, por una designación, cumple funciones en el Ministerio de Desarrollo de la Nación, por lo que ha tenido que viajar a Buenos Aires y no tuvo tiempo suficiente para poder estar en contacto, en esta etapa inmediatamente previa al inicio del juicio, con sus representadas. Y refirió que el codefensor, José Olguín, que se ha incorporado de modo reciente, ayer estaba afectado a otro juicio por homicidio, en la Cámara Penal 2.

Tras la lectura de sus declaraciones, se abrió la fase de recepción de prueba testimonial. Declararon Julia Johana Valdez e Hilda Leonor Gómez, empleadas administrativas del Hospital del Sur. También Eusebia del Tránsito Jofré y Silvia Noemí Delfino, asistente dental y odontóloga, respectivamente, de ese hospital. Y la enfermera Estela Ojeda.

Las dos primeras están en la parte de admisión, por lo que tuvieron contacto con Jaime y Zingman cuando ellas llegaron, la tarde del 18 de julio de 2019. Según explicaron madre e hija, fueron a buscar atención porque la más joven tenía un fuerte dolor abdominal (Ndp: correspondiente a contracciones, a un trabajo de parto), aunque tanto la chica como su mamá aseguran que desconocían del embarazo.

Jofré y Delfino, que están en el servicio de odontología, declararon que Zingman les pidió una bolsa y ellas le dieron una. Según la reconstrucción de los investigadores, después de que Jaime diera a luz en un baño del hospital, sin ninguna asistencia médica y sin que nadie advirtiera que estaba embarazada y que estaba en un trabajo de parto, la mujer mayor colocó adentro de la bolsa al recién nacido, envuelto en una campera. Luego, cuando la joven fue derivada de urgencia a la Maternidad Provincial “Doctora Teresita Baigorria” porque tuvo un gran sangrado —hasta ese momento, los profesionales del Hospital del Sur pensaban que se trataba de una hemorragia ginecológica—, Zingman arrojó esa bolsa en un cesto de ese hospital. El envoltorio fue buscado y recuperado luego de que los profesionales de la Maternidad que examinaron a Jaime advirtieran que había dado a luz.

Ante la solicitud de la fiscal Palacios se dio lectura a la declaración en sede judicial de la enfermera Ojeda, quien ayer dijo no recordar algunos aspectos importantes de su intervención en el caso. Puntualmente era sobre las indagaciones —de rigor, de protocolo— que se hacen a pacientes que llegan con cuadros como el que traía Jaime. Dijo que le preguntó si tenía la sospecha de estar embarazada y que le contestó que no, que le consultó si usaba algún método anticonceptivo y que le refirió que no, ya que “no estaba con nadie”. Y dijo que la madre de la chica interrumpía la indagación, contestando ella que su hija no estaba embarazada, por lo que le pidió que dejara que respondiera la chica. También la interrogó sobre la última fecha de menstruación, y declaró que ella dudó, aunque después le dijo que había sido el 4 de julio.

