La Justicia ordenó recalcular cuotas de un plan Fiat por inflación y anuló aumentos abusivos

Una sentencia del Juzgado Civil, Comercial y Minas N° 3 de la Segunda Circunscripción Judicial resolvió recalcular las cuotas de un plan de ahorro de Fiat utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, dejando sin efecto aumentos considerados arbitrarios y abusivos.

El fallo fue dictado por la jueza Cynthia Alcaraz Díaz, quien hizo lugar a la demanda presentada por una consumidora contra la administradora de planes de ahorro FCA S.A., tras considerar que la empresa incumplió con el deber de información y afectó gravemente el patrimonio de la clienta.

El origen del conflicto: la devaluación de 2018

La causa judicial se inició luego de que la mujer denunciara aumentos desmedidos en las cuotas de su plan de ahorro, situación que se agravó tras el proceso de devaluación ocurrido en Argentina durante 2018.

Según plantearon los abogados de la demandante, la cuota de referencia debía mantenerse conforme a los valores vigentes en abril o mayo de 2018, es decir, antes del fuerte salto cambiario que disparó el precio de los vehículos.

En la presentación judicial sostuvieron que la empresa aprovechó el contexto económico para incrementar de manera abusiva el “valor móvil” del automóvil, impactando directamente en el monto de las cuotas y volviéndolas imposibles de afrontar.

La Justicia consideró abusivas las cláusulas del contrato

En su resolución, la magistrada declaró la nulidad de las cláusulas que permitían a la empresa fijar discrecionalmente el valor del vehículo.

La sentencia sostuvo que ese mecanismo colocaba al consumidor en una situación de desequilibrio contractual, ya que no existían parámetros claros ni previsibles sobre cómo podían variar las cuotas.

Además, remarcó que las demandadas no brindaron información suficiente, clara ni veraz respecto al cálculo de los aumentos, vulnerando el derecho constitucional de los consumidores a recibir información adecuada al momento de contratar un servicio.

Las cuotas deberán ajustarse por inflación oficial

Como medida para restablecer el equilibrio contractual, la jueza ordenó que las cuotas futuras se actualicen únicamente conforme al IPC publicado por el INDEC y no según el valor determinado unilateralmente por la automotriz o la administradora del plan.

El objetivo, según expuso el fallo, es que los incrementos mantengan razonabilidad y acompañen la evolución general de la economía, evitando aumentos desproporcionados.

Daño moral y multa civil contra la empresa

La sentencia también fijó una indemnización por daño moral y aplicó una multa civil —conocida como daño punitivo— contra las empresas involucradas.

Ambos montos fueron establecidos tomando como referencia el valor de las “canastas básicas totales”, con el propósito de preservar el poder adquisitivo de la reparación frente al contexto inflacionario.

El fallo cuestionó el funcionamiento del grupo empresario

Otro de los puntos destacados de la resolución fue el análisis sobre la relación entre la administradora del plan y la terminal automotriz.

La magistrada entendió que, aunque formalmente aparezcan como empresas separadas, operan como un mismo grupo económico o “holding”, coordinando decisiones comerciales en beneficio propio y en perjuicio de los ahorristas.

Qué dice la Ley de Defensa del Consumidor

La sentencia se apoyó en los principios de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, normativa que protege a quienes adquieren bienes y servicios para consumo final.

La ley garantiza derechos fundamentales como el acceso a información clara, trato digno, protección de los intereses económicos y condiciones contractuales equitativas frente a empresas proveedoras.