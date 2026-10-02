La Justicia otorgó prisión domiciliaria a Diego Torres en la causa Molino Fénix

La Justicia de Villa Mercedes concedió la prisión domiciliaria a Diego Torres, uno de los imputados en la causa Molino Fénix, durante una audiencia celebrada este jueves en el Juzgado de Garantía Nº 4. La resolución incluye la colocación de una tobillera electrónica y una serie de restricciones destinadas a garantizar el cumplimiento de la medida.

La decisión fue adoptada por el juez Santiago Ortiz, luego de escuchar los argumentos de la defensa, la declaración del imputado y las intervenciones de las partes. La audiencia se realizó tras el vencimiento de la prórroga de detención solicitada anteriormente por la defensa de Torres.

La defensa solicitó la libertad de Diego Torres

Durante el inicio de la audiencia, el abogado defensor Germán Anabitarte rechazó el pedido de prisión preventiva y solicitó la inmediata libertad de su representado.

Como alternativa, propuso que se aplicara una medida de coerción menos restrictiva, consistente en la prisión domiciliaria.

El letrado fundamentó su planteo en el principio de inocencia, el respeto a la legalidad, el arraigo de Torres, la ausencia de antecedentes penales y el hecho de que, según sostuvo, siempre estuvo a disposición de la Justicia.

Asimismo, cuestionó que el Ministerio Público Fiscal no hubiera definido, a su criterio, un riesgo procesal concreto que justificara la prisión preventiva.

Torres declaró sobre su trabajo en el Molino Fénix

Tras la exposición de su defensor, Diego Torres tomó la palabra y se refirió a las funciones que desempeñaba en el Complejo Molino Fénix, así como a la relación laboral que mantenía con sus superiores.

El imputado aceptó responder las preguntas del Ministerio Público Fiscal sobre diferentes aspectos de la investigación, entre ellos la confección de cheques, el pago a proveedores y otras cuestiones relacionadas con el funcionamiento administrativo del complejo.

“Jamás estuvo en mi entorpecer la investigación, yo me considero una víctima de este proceso”, manifestó Torres durante su declaración.

Debido a la complejidad de la causa, se dispuso un cuarto intermedio. La audiencia se reanudó después de las 18:00, cuando el imputado continuó con su exposición.

Tobillera electrónica y estrictas medidas de control

Luego de escuchar a las partes, el juez Santiago Ortiz resolvió conceder la prisión domiciliaria a Torres, que deberá cumplirse en un inmueble ubicado dentro de Villa Mercedes.

La medida contempla la utilización de una tobillera electrónica y establece las siguientes condiciones:

Permanencia obligatoria en el domicilio: Torres no podrá abandonar la vivienda donde cumpla la medida. El incumplimiento podrá provocar su revocación inmediata.

Controles policiales: estará sometido a inspecciones diarias, aleatorias y sorpresivas por parte de la seccional policial correspondiente a la zona.

Prohibición de comunicación: no podrá mantener contacto directo ni indirecto, por ningún medio, con las víctimas o los testigos de la causa.

Restricción de visitas: tendrá limitadas las visitas externas en el domicilio.

Responsable designado: un familiar fue nombrado como guardador responsable del cumplimiento de la medida.

Además, por el término de dos meses, Torres tendrá prohibido acercarse o mantener cualquier tipo de contacto con los demás imputados: Anabela Lucero, Enzo Lucero, Exequiel Scarel y Joaquín Beltrán, así como con personas o profesionales que actúen en su nombre.

La Justicia ordenó notificar a otras tres personas

Durante la misma audiencia, el magistrado también dispuso la notificación a otras tres personas, en los términos establecidos por el artículo 38 del Código Procesal Penal de San Luis.

La resolución se produjo en el marco de la investigación judicial por las presuntas irregularidades vinculadas al Complejo Molino Fénix.

La audiencia se desarrolló en el Juzgado de Garantía Nº 4 de Villa Mercedes, con la intervención de la secretaria Daniela López Martín.

Por el Ministerio Público Fiscal participaron Marcelo Palacio Fernández y Andrea Court, de la Fiscalía de Instrucción Nº 3. En representación de la Fiscalía de Estado, como parte querellante, intervino Flavio Ávila, mientras que la defensa de Torres estuvo a cargo del abogado Germán Anabitarte.