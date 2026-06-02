La Justicia rechazó reabrir la causa por la muerte de Johana Escudero, pero habilitó a la familia a impulsar nuevas medidas

La Justicia de San Luis rechazó este lunes el pedido de reapertura de la causa que investiga la muerte de Johana Escudero, la mujer de 36 años hallada sin vida en su vivienda el pasado 19 de enero. Sin embargo, la familia podrá continuar impulsando medidas investigativas a través de la querella.

La resolución fue adoptada por la jueza Natalia Pereyra Cardini, titular del Juzgado de Garantía N° 3, luego de una audiencia que se extendió durante casi cuatro horas y en la que las partes expusieron sus posiciones sobre el caso.

La postura de la Fiscalía

Durante la audiencia, las fiscales Nayla Cabrera Muñoz, titular de la Fiscalía de Género, y Gisela Milstein, responsable de la Fiscalía de Instrucción N° 5, realizaron un repaso de las actuaciones llevadas adelante desde el inicio de la investigación.

Las representantes del Ministerio Público Fiscal ratificaron los fundamentos que llevaron al archivo de la causa el pasado 26 de febrero y señalaron que las pruebas recolectadas permitieron concluir que la muerte de Escudero fue consecuencia de una lesión autoinfligida, sin participación de terceros.

Además, recordaron que esa decisión ya había sido revisada y confirmada el 31 de marzo por un fiscal de Juicio.

La querella insiste en la hipótesis de homicidio

Por su parte, el abogado querellante Alberto Mariani, en representación de la familia de Escudero, cuestionó las conclusiones de la Fiscalía y sostuvo una hipótesis diferente sobre las circunstancias de la muerte.

El letrado insistió en la posibilidad de que se haya tratado de un homicidio y anticipó que solicitará una revisión de la autopsia realizada durante la investigación.

También adelantó que requerirá la incorporación de nuevos testimonios, una reconstrucción de los hechos y la realización de otras pericias que, según su criterio, podrían aportar elementos relevantes para esclarecer lo ocurrido.

La posición de la defensa

En la audiencia también participó el abogado Bautista Rivadera, representante del esposo de Escudero, quien no se encuentra imputado en la causa.

El defensor adhirió a la postura sostenida por las fiscales y aseguró que su representado también atraviesa las consecuencias de la situación, al considerar que es una de las personas afectadas por el caso.

La resolución de la jueza

Al momento de resolver, Natalia Pereyra Cardini destacó la importancia de evitar situaciones de revictimización, especialmente respecto de los hijos de Escudero.

La magistrada sostuvo que el Ministerio Público Fiscal expuso fundamentos técnicos y fácticos suficientes para respaldar la decisión de archivar la investigación.

No obstante, recordó que el Código Procesal Penal reconoce a las víctimas y a sus familiares el derecho a participar activamente en el proceso judicial. En ese marco, resolvió que la familia podrá continuar promoviendo medidas y actuaciones a través de su abogado dentro del expediente.

De esta manera, aunque la causa no será reabierta por decisión judicial, la querella mantiene la posibilidad de solicitar nuevas diligencias con el objetivo de sostener su planteo y avanzar en la búsqueda de otras líneas de investigación.