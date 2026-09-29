La Legislatura aprobó el Presupuesto 2027 de San Luis sin déficit ni endeudamiento

El Presupuesto 2027 de San Luis fue convertido en ley este martes por el Senado provincial, que lo aprobó por mayoría. La iniciativa contempla $2.585.093.266.845 para el funcionamiento del Estado y, según lo expuesto durante el debate, no prevé déficit ni endeudamiento.

El proyecto ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, donde había sido aprobado con 28 votos a favor y nueve en contra. En el Senado, recibió cinco votos afirmativos de Ahora San Luis y tres negativos del Frente Justicialista.

Adolfo Castro Luna, senador de Ahora San Luis, presentó las principales cifras y políticas previstas por el gobierno de Claudio Poggi para el próximo ejercicio.

“Es un presupuesto equilibrado, que no muestra déficit, que no tiene ningún endeudamiento, financiado con recursos debidamente fundados, sin toma de créditos ni colocación de deuda pública. Cada peso que la provincia proyecta gastar para el 2027 está respaldado por un peso de ingreso genuino o de ahorro constituido con ejercicios anteriores de esta gestión”, aseguró.

Cómo se distribuyen los recursos

Del total presupuestado, las erogaciones corrientes representan $2.066.313.820.090, mientras que las de capital ascienden a $518.474.548.223, con $304.898.532 en aplicaciones financieras.

En comparación con 2026, el Presupuesto registra un incremento nominal del 37%. Castro Luna señaló que el escenario económico nacional previsto para 2027 contempla un crecimiento de la actividad económica del 3% y una inflación en torno al 20%.

También hizo referencia a la caída de los ingresos provenientes de la coparticipación. Según indicó, cerca del 30% de los ingresos serán de origen provincial y el 70% provendrá de recursos nacionales.

“Cuando la administración del gobernador Claudio Poggi inició allá por diciembre del 2023 se logran sincerar los números. Se inició con una gestión que dependía un 80% de los fondos de Nación y se ha logrado correr al 70%”, afirmó.

Educación, salud y seguridad

El 59% del Presupuesto estará destinado a educación, salud y seguridad. En conjunto, esas áreas recibirán $1.514.523.348.786.

Educación contará con $765.949.751.272, con un crecimiento de las partidas del 33,8%. Entre las políticas previstas figuran la continuidad de las Estampillas Escolares, la Beca al Mérito, la Beca Universal Superior, los programas Queremos Aprender y Queremos Resolver, y el Programa Alimentario Nutricional Escolar.

El área de salud recibirá $530.791.482.898, un 28,4% más. El plan contempla la conclusión y puesta en valor del Hospital Juan Domingo Perón de Villa Mercedes, la finalización de intervenciones en el Hospital de Salud Mental, la apertura del Centro de Deshabituación de La Toma y la ampliación del Centro de Atención Primaria de la Salud René Favaloro.

Para seguridad se asignarán $217.782.114.616, con un incremento del 43,6%. Los fondos se destinarán a un sistema de comunicación encriptada, el programa Alarmas Ciudadanas, el fortalecimiento de los foros comunitarios, el Servicio Penitenciario y nuevas bases operativas.

“Ninguno de estos tres sectores ha disminuido en cuanto a su operatividad de recursos humanos; se mantiene la cantidad de empleados”, aclaró Castro Luna.

Obra pública y viviendas

El 10% del Presupuesto estará destinado a obra pública y alcanzará el 11% si se consideran los recursos de Construyendo con Tu Pueblo, el programa que articula intervenciones entre el Gobierno provincial y los municipios.

Más de la mitad de los fondos previstos para infraestructura estarán destinados a soluciones habitacionales. Para 2027 se proyecta la construcción de 2600 viviendas y la continuidad de Escriturá Tu Casa, destinado a regularizar la situación dominial de familias de la provincia.

El proyecto también contempla partidas para los planes maestros de Agua y Energía, la reconstrucción del departamento San Martín y el fondo de garantía vinculado al Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo.

En Desarrollo Humano, el incremento será del 45% para sostener, entre otras políticas, el Plan de Inclusión Social y los Centros de Desarrollo Infantil. En la Secretaría de Deportes, las partidas aumentarán un 63% para iniciativas como Creciendo con tu Club.

Críticas de la oposición y facultades del Ejecutivo

Los tres senadores del Frente Justicialista no acompañaron el proyecto y cuestionaron el orden de prioridades fijado por el Ejecutivo y el destino de recursos a determinadas áreas, entre ellas comunicación.

Martín Olivero, de Ahora San Luis, defendió la distribución prevista para el próximo ejercicio.

“Es muy raro sacar una Ley de Presupuesto en forma unánime, porque se mete la política, y está bien que así suceda porque tiene que ver con el ejercicio del gobierno. Yo quiero resaltar las prioridades de este gobierno: el 59% está destinado a salud, educación y seguridad y el 11% está destinado a la obra pública, del cual el 53% está destinado a viviendas”, expresó.

La ley autoriza al Poder Ejecutivo a aumentar las erogaciones cuando sean financiadas con incrementos de recursos y a realizar las reestructuraciones que considere necesarias. Los cambios deberán ser comunicados dentro de los 20 días de producidos y, semestralmente, deberá remitirse un informe con la totalidad de las modificaciones.

Además, se mantiene una reserva salarial para garantizar los haberes de la administración pública y de los beneficiarios del Plan de Inclusión Social. Castro Luna señaló que no se contemplan gastos reservados en ningún nivel del Gobierno.

Antes del tratamiento del Presupuesto, el Senado realizó un minuto de silencio por la muerte del ex intendente de El Trapiche y ex diputado provincial Ricardo Olivera Aguirre. También reconoció a atletas que participaron de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, especialmente a quienes obtuvieron medallas.