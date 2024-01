La Legislatura de San Luis se negó a tratar el pedido Poggi por falta de información

En una jornada legislativa marcada por la falta de quórum y la ausencia de respuestas gubernamentales, la Legislatura de la Provincia se vio impedida de tratar el crucial pedido de endeudamiento propuesto por el ejecutivo. La falta de información detallada sobre los movimientos bancarios del Estado puntano generó un clima de desconfianza entre los legisladores, especialmente aquellos del Partido Justicialista (PJ).

Los legisladores del PJ sostienen que el Ejecutivo no ha cumplido con la solicitud de informes específicos sobre los saldos y movimientos bancarios, esenciales para evaluar la situación financiera actual de la provincia. “Informaron lo que quisieron, no lo que le pedimos. Es una falta de respeto al sistema republicano”, expresó un legislador del Frente Justicialista, reflejando la frustración ante la aparente opacidad gubernamental.

El jueves, ante la falta de quórum, no se autorizó el endeudamiento solicitado por el gobernador con el Banco de la Nación. La ausencia de senadores en el recinto de sesiones se atribuye a la insatisfacción con las respuestas gubernamentales, consideradas selectivas y no abordando los puntos clave solicitados. “Los senadores no bajaron al recinto de sesiones porque el gobierno respondió lo que quiso, menos lo que le pidieron que informara, y esto es un atropello a los legisladores. No muestran los números de la provincia, no quieren que los analicemos, pero sí quieren endeudar a la provincia”, declaró la fuente.

La falta de avance en la sesión extraordinaria de Senadores llevó al fracaso de la convocatoria de Diputados. La discrepancia entre los datos presentados por el gobierno y la programación financiera genera incertidumbre. “Hay datos que están tirando que no condicen con la programación financiera y no sabemos con exactitud de dónde salieron esas cifras. Tenemos muchas, pero muchas dudas”, concluyó la fuente, destacando la necesidad de una mayor transparencia en la gestión de la información financiera del Estado provincial.