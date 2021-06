La Liga de Fútbol Mercedes cumple hoy 100 años

Una de las entidades más importantes del deporte villamercedino hoy esta celebrando sus 100 años desde el momento de su creación. Todo un centenario de historia, luchas, momentos inolvidables y sin lugar a dudas un gran crecimiento que la llevó a ser la columna del fútbol mercedino.

En un año completamente atípico, donde la pandemia está haciendo vivir el peor momento de la historia a la ciudad de la Calle Angosta, no se pueden realizar eventos de concurrencia masiva. Por este motivo, el evento donde realizarán la celebración y se harán reconocimientos a los clubes, ex dirigentes y la inauguración de la sede, se llevará a cabo los primeros días de agosto.

“Estoy contento por un lado, por cumplir cien años, pero triste por otro porque no podemos tener el festejo que realmente se merece la liga, son cien años, no se cumplen todos los días, por lo tanto nos gustaría hacer algo mucho más masivo.” Comento a Villa Mercedes Info el actual presidente de la Liga, Mario Echevarría, quien manifestó también, que este próximo jueves harán un pequeño acto interno al que asistirán los delegados de los clubes de la ciudad. Ese día terminarán de definir la etapa final de la obra de la sede, que será inaugurada el 1º de agosto.

Actualmente la Liga de Fútbol Mercedes cuenta con 20 instituciones afiliadas directamente. La primera división de fútbol masculino cuenta con 20 equipos, mientras que el femenino tiene 18 participantes tanto en categorías A y B. El fútbol infantil y juvenil, arrasa con 150 equipos en total, en categorías que van desde los 6 a los 15 años. Por último el futsal está conformado por más de 40 equipos en categorías de primera a tercera división, reserva y femenino.

“Es un gran orgullo, soy un apasionado de esto, me encanta la dirigencia deportiva, la dirigencia en mi vida tiene la prioridad número uno, y haber llegado a poder cumplir estos cien años y en mi caso poder estar al frente me da un terrible y tremendo orgullo. Espero poder aportar algo para la rica historia del futbol mercedino, creo que con la gestión que se hiso en el predio que ya tenemos y la inauguración de la sede, estoy haciendo algo por esto que tanto amo y que tanto me ha dado.” Contó Echevarría, quién está finalizando el cuarto año de esta última gestión para ya retirarse con la entrega de la sede.

La iniciativa que nació en el corazón de Domingo Figueroa Rojas, el 7 de junio de 1921, en la casa ubicada en la esquina de Lavalle y Salta, fue creciendo y cientos de personas participaron de innumerables sucesos. Hoy la Liga ve disfrutar y cumplir el sueño de muchos jóvenes que pasaron por ella y que triunfan en todo el país y en el mundo.