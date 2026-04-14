La Malportada celebra su segundo aniversario en Villa Mercedes con una grilla musical completa

La propuesta reunirá música en vivo, baile y una amplia convocatoria en una noche que promete ser una de las más destacadas del mes en la ciudad.

La productora La Malportada confirmó la realización de su segundo aniversario, que tendrá lugar el próximo sábado 18 de abril desde las 22 horas en el Salón Avanto, ubicado en la intersección de Balcarce y Colón, en Villa Mercedes.

El evento contará con una grilla artística completa, integrada por músicos de distintos puntos de la región, combinando estilos que van desde el folklore hasta propuestas festivas orientadas al baile.

Entre los artistas confirmados se destaca la presencia de Jonatan Bisotto, reconocido por su participación como semifinalista de La Voz Argentina 2018 en el equipo de Soledad Pastorutti, además de haber sido distinguido como Mejor Cantante en Villa María 2023 y con participación en la temporada teatral de Villa Carlos Paz 2025/26.

La programación también incluirá a Prófugo Lallana y Dios los Cría, Dúo Entre Cuerdas, Trashumantes (desde Buena Esperanza), Sonkoy y Río Quinteños, consolidando una propuesta diversa que apuesta a convocar a distintos públicos.

Desde la organización señalaron que el evento se presenta como una celebración abierta al público, con el objetivo de compartir una noche de música, encuentro y festejo en torno al crecimiento del espacio cultural.

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles, y los interesados pueden realizar consultas a través del número 2657-708216 o mediante redes sociales oficiales del evento.