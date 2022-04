La mamá de Guadalupe Lucero contó que recibió una carta con nuevas pistas

Esta semana se cumplieron 10 meses de la desaparición de Guadalupe Lucero y su mamá, Yamila Cialone, contó en sus redes sociales que recibió una nueva carta con datos sobre el supuesto paradero de la menor.

En un posteo de Facebook, la madre denunció que el pueblo de Anchorena -donde supuestamente estaría Guadalupe- “corrió” a la familia. “Nuestra intención es buscar a Guada”, expresó.

“Ayer 14 (jueves) recibí de nuevo otra carta por Correo Argentino, es la tercera que llega a mi domicilio…. Dicha carta viene desde Bahía Blanca, la cual menciona una dirección de Anchorena, San Luis”, comienza la publicación de Yamila en su red social.

Y agrega: “En dos oportunidades les avisé a (la policía) Federal porque junto a esa carta me llegan llamadas anónimas a mi celular y nadie me habla del otro lado, las llamadas siempre son cada 1 hora . Empiezan a las 23:00 hasta las 03:00 am”.

En esa línea, manifestó: “Nadie entendió que no es intención molestar, es intención de buscar a Guada… Y no se trata de vidente al menos lo escrito no nos menciona que es así, y tampoco sabemos quién es el que me manda esas cartas con mapa a mi domicilio”.