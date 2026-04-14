La nafta en Argentina acumula más de 23% de suba y llenar el tanque ya supera los $100 mil

El precio de los combustibles en Argentina continúa en alza y ya acumula un incremento superior al 23% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, una situación que impacta directamente en el costo de vida y en toda la estructura económica.

En Villa Mercedes, los valores actuales reflejan esta tendencia: según se observa en estaciones de servicio de la ciudad, el litro de nafta súper ronda los $2048, mientras que las versiones premium superan los $2200, consolidando una suba sostenida en las últimas semanas.

Contexto internacional y presión local

El aumento se da en un escenario global marcado por la suba del precio del petróleo, impulsada por la tensión geopolítica en Medio Oriente. Este factor externo repercute de forma directa en los precios locales, debido a la dependencia del mercado internacional.

A nivel interno, la petrolera estatal YPF había intentado aplicar desde abril una política de contención para moderar los aumentos. Sin embargo, esa estrategia no logró frenar la tendencia alcista, que continúa trasladándose a los surtidores.

Impacto en el bolsillo y en la economía

El encarecimiento de los combustibles genera un efecto en cadena sobre distintos sectores. Afecta los costos de transporte, logística y distribución, lo que termina trasladándose a los precios de bienes y servicios, sumando presión a la inflación.

En este contexto, llenar el tanque de un auto mediano (50 litros) ya supera los $100 mil, mientras que en vehículos con combustibles premium y tanques más grandes, el gasto puede superar los $120 mil.

Expectativa e incertidumbre

El mercado se mantiene atento a la evolución del conflicto internacional y a las decisiones de las petroleras. Mientras tanto, crece la preocupación entre los consumidores por el impacto sostenido en el costo de vida.