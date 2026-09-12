La nieve y la aguanieve llegaron a distintos puntos de la provincia

La nieve y la aguanieve comenzaron a registrarse este viernes en distintos puntos de la provincia de San Luis, incluso unas horas antes de lo previsto por la Red de Estaciones Meteorológicas (REM).

El fenómeno se hizo presente en localidades como El Trapiche, Potrero de los Funes, Fraga, Estancia Grande, Juana Koslay, La Punta, Villa de Merlo, la ciudad de San Luis y Villa Mercedes, entre otros puntos de la provincia.

La situación meteorológica está vinculada al ingreso de un frente frío proveniente del sur, que generó un marcado descenso de las temperaturas y condiciones de inestabilidad en gran parte del territorio puntano.

De acuerdo con el pronóstico de la REM, estas condiciones se mantendrán durante las próximas horas y podrían extenderse hasta el domingo, con temperaturas bajas y posibilidad de nuevas precipitaciones en distintos sectores.

🌡️ Temperaturas bajas y fuertes ráfagas

Para la jornada, se prevén temperaturas cercanas a 1°C de mínima y 9°C de máxima, en un contexto de frío intenso para gran parte de la provincia.

El viento será predominante del sector sur, con intensidades de entre 12 y 28 km/h. En el norte provincial, las ráfagas podrían alcanzar los 70 km/h.

El avance del frente frío genera además condiciones propicias para la presencia de nieve y aguanieve, especialmente en sectores donde las temperaturas descienden lo suficiente para favorecer este tipo de precipitaciones.

La llegada anticipada del fenómeno sorprendió a vecinos de distintas localidades, que rápidamente comenzaron a compartir registros de la primera nevada y aguanieve de esta jornada.