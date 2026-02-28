La ONU se reúne de urgencia por la crisis en Medio Oriente y Milei respaldó el ataque de EE.UU. e Israel a Irán

El Consejo de Seguridad de la ONU convocó a una sesión de emergencia para analizar la creciente crisis en Medio Oriente, en medio de una escalada militar que elevó al máximo la tensión internacional tras los ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán.

Durante la reunión, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió sobre el riesgo de una expansión del conflicto en una región históricamente inestable. “La acción militar conlleva el riesgo de desencadenar una serie de acontecimientos que nadie puede controlar en la región más volátil del mundo”, expresó ante los representantes de los Estados miembros.

Versiones cruzadas sobre la situación en Teherán

Guterres también hizo referencia a reportes provenientes de Teherán, donde se habrían registrado fuertes explosiones en el distrito que alberga el palacio presidencial y el complejo del líder supremo iraní.

Según diversas informaciones, varios altos funcionarios habrían muerto en los ataques. De acuerdo con fuentes israelíes citadas en el encuentro, entre las posibles víctimas estaría el líder supremo de Irán, Ali Khamenei (también referido en algunos reportes como Ali Jamenei). No obstante, el secretario general aclaró que la ONU no está en condiciones de confirmar oficialmente esa información.

La falta de verificación independiente mantiene la incertidumbre en el escenario internacional, mientras distintos gobiernos monitorean la evolución del conflicto.

El respaldo del Gobierno argentino

En este contexto, el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, manifestó su respaldo a la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, el Ejecutivo celebró la acción militar y expresó su deseo de que se ponga fin a lo que calificó como “opresión y violación de los derechos humanos” por parte del régimen iraní.

“El Gobierno celebra la operación conjunta que resultó en la eliminación de Ali Khamenei, líder supremo de la República Islámica de Irán”, indicó el mensaje oficial difundido en redes sociales.

Asimismo, el comunicado recordó el atentado contra la AMIA ocurrido en 1994 en la Ciudad de Buenos Aires, al que calificó como un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbolá, organización señalada como financiada por Irán.

Un escenario de máxima tensión global

La convocatoria urgente del Consejo de Seguridad refleja la preocupación internacional ante la posibilidad de un conflicto regional de mayor escala, con impacto en la seguridad global, el comercio internacional y la estabilidad diplomática.

Mientras persisten las versiones contrapuestas sobre la situación en Teherán, la comunidad internacional aguarda confirmaciones oficiales y eventuales gestiones diplomáticas que permitan contener la crisis.