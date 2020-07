La Pampa en alerta: Dio positivo de COVID-19 una comerciante y temen contagios masivos

Por estos motivos, le solicitó a los clientes que se aíslen y se comuniquen al 0800-333-1135. Desde el Ejecutivo, temen por la propagación masiva del virus y apuntan a su focalización.

El mandatario encabezó una conferencia de prensa ayer por la tarde, junto al ministro de Salud, Mario Kohan, la directora de Epidemiología, Ana Bertone, y el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Daniel Pablo Bensusán. En ese marco, aclaró que por este nuevo caso de Covid-19 «se han activado todos los protocolos en virtud de la complejidad del caso».

Con respecto a la paciente, explicó que se trata de una mujer, esposa de un transportista que «viajó al Mercado Central (en Provincia de Buenos Aires)», debido a que ambos «tienen un negocio de venta de frutas y verduras».

«La confirmación del caso positivo fue cerca del mediodía, inmediatamente se dispararon todos los procedimientos para identificar y aislar los casos estrechos, en virtud de la actividad de este matrimonio y producto también de la actividad normal de este negocio», sostuvo.

De esta manera, se aisló a los contactos estrechos relacionados a la vida laboral y social. Sin embargo, Ziliotto afirmó que se tuvo que ampliar la «focalización» porque eran personas que «estaban al frente de un negocio que tiene atención al público. Es necesario focalizar la mayor cantidad posible de aquellos casos eventuales que puedan haber sufrido contagio».

Identificar clientes.

Por estos motivos, el gobernador consideró fundamental «la responsabilidad social», debido a que es preciso «identificar a aquellas personas que han concurrido a ese negocio». Con ese objetivo, tomó la decisión de dar a conocer la dirección del local, ubicado en 1º de Mayo y La Rioja.

Hasta anoche, un total de 13 personas fueron identificadas, aisladas e hisopadas. «Pero mientras tanto, queremos que las propias personas se identifiquen en virtud de si han concurrido a ese negocio o no. Todas aquellas personas que desde el 3 de julio hasta la fecha han concurrido a ese negocio, lo primero que tienen que hacer es aislarse en su domicilio, ponerse en contacto con el 0800-333-1135 de Epidemiología para que a partir de ese momento se haga un seguimiento. De esa manera, vamos a poder contener un posible foco de contagio.

«No es para estigmatizar a nadie, es para disparar la responsabilidad social y focalizar una situación, y que inmediatamente podamos tener contenido este contagio, que esperemos que abarque la menor cantidad de personas posible», argumentó.

En relación a los contactos estrechos, indicó que se encuentran en «un dispositivo especial» que se puso en marcha. «No es momento de desesperación, es momento de responsabilidad social. Damos la dirección al solo efecto de que aquellas personas que estuvieron en contacto con estas personas puedan haber contraído el virus. Para eso es necesario identificar y focalizar», reiteró.

Contacto estrecho.

Por su parte, Bertone comentó que la paciente es una mujer «sana, joven y sin factores de riesgo», con síntomas leves de Covid. «A raíz de la notificación se están aislando a todos los contactos estrechos. Para ser contacto estrecho una persona debe haber estado con el paciente por lo menos 15 minutos, no haber usado cubreboca o no haber respetado el distanciamiento social», explicó.

Los contactos estrechos ya fueron aislados, aunque se sabe que no fueron los únicos debido a que «hay un comercio afectado que es al que la gente ha concurrido y es por eso que pedimos que llamen para saber cuál fue la situación de cada una y en tal caso definir las acciones a seguir».

Peligro de contagio.

Por el momento, el Gobierno espera el resultado de los hisopados. De todas maneras, Ziliotto afirmó que «en principio esto no significa ningún retroceso, no modificamos la fase 5 en la cual estamos transitando».

«Pero también tiene que ver con la evolución de este contagio. Si a nosotros se nos disparan estos hisopados y hay una gran cantidad de positivos, y esos positivos tienen una gran cantidad de contactos estrechos, en ese caso al haber contagio masivo nos hará pensar qué medidas tomamos», aclaró.

De todas maneras, aseguró que están activos «todos los dispositivos para llevar adelante la focalización en este caso, así como construimos un sistema de salud fuerte, con un estado presente, también hemos construido una conciencia social muy importante».

«Por eso, la sociedad tiene que quedarse en su casa si no tienen que salir. Que salgan los que tienen necesidad, los que tienen que ir a trabajar. Los que no tienen que salir, si tienen previsto una actividad social pueden postergarla», agregó.

«Creo que hoy la responsabilidad social es quedarse en casa. Cuando tengamos focalizada y totalmente cerrada la posibilidad de mayores contagios, podremos salir nuevamente. Pero no queremos hacerlo en forma coercitiva, de bajar de fase, hay cosas que hoy las podemos obviar. No nos cambia la vida si suspendemos una cena o un encuentro social», continuó.

Finalmente, sostuvo que el caso está «focalizado desde el punto de vista de los contactos estrechos», pero «no sabemos la cantidad de gente que pudo haber ido a este negocio desde el 3 de julio. La potencialidad que tiene esta posibilidad de contagio no la tenemos merituada todavía. No nos podemos arriesgar a nada».

Hay una segunda verdulería en la mira

Las autoridades sanitarias provinciales tienen en la mira a una segunda verdulería, ubicada en la calle Lisandro de la Torre, debido a que el dueño es hermano de la paciente que se contagió de Covid-19. A su vez, se mostraron preocupados debido a que el camionero cuando regresó de Buenos Aires tuvo gripe, no avisó y estuvo compartiendo el mate.

Así lo señalaron a LA ARENA fuentes de Casa de Gobierno, quienes estimaron que el transportista debe haber estado alrededor de 10 días asintomático. «Fue a comprar al Mercado Central, volvió y se puso a tomar mate con la mujer y los empleados. Además, tuvo gripe, se automedicó y no fue a un Centro de Salud», comentaron.

«El mate corría todos los días entre ellos. Por eso, Salud va a tener que salir a buscar los contactos estrechos de los dos empleados también», agregaron.

Por otro lado, revelaron que el hermano de la paciente posee otra verdulería, que se encuentra en la calle Lisandro de la Torre, junto a la parte posterior de la Municipalidad. De todas maneras, aseguraron que este hombre ya fue hisopado. «Supuestamente tuvo un contacto leve en la casa de la mamá, no más de cinco minutos. Se juntaron porque la mamá tuvo un principio de ACV, que también está hisopada porque puede ser un síntoma de coronavirus», indicaron.

Esto refleja la gravedad de la situación y advirtieron que «a medida que cada hisopado de positivo hay que salir a buscar contactos estrechos. En este caso el transportista va, trae su verdura con otro camionero que también está hisopado y asilado, y trabaja y vende ahí».

Sin embargo, hay esperanzas de que la situación no desborde, debido a que «la probabilidad da a partir de los 15 minutos de contacto permanente y a menos de un metro y medio. Normalmente un cliente común no está en contacto con el que vende esos minutos, que es tan de ida y vuelta como una verdulería».

«Hay que ver en qué deriva, son personas jóvenes de 30 años. Hay que esperar los resultados de la madre y el hermano, que tiene antecedentes de diabetes y asma”, señalaron y añadieron: «Es un problema, esperemos que no de positivo este hombre, porque vamos a tener que salir a identificar el lugar y salir a buscar a los clientes».

Propagación.

Si bien hoy habrá datos concretos sobre la dimensión de la situación, a las autoridades les preocupó la celeridad con que se manifestaron contactos estrechos. «Cuando el gobernador empezó la conferencia eran 10, al terminar ya había 13″, revelaron.

A su vez, explicaron que » si de estos contactos estrechos hay cinco positivos, tenés que multiplicar por cinco después la búsqueda».

«Hoy el equipo de Epidemiología va a llamar uno por uno para detectar si son estrechos o no. Es estrecho el que tuvo más de 15 minutos de contacto o haya compartido el mate. Creemos que tuvieron entre 30 y 50 clientes por día, por lo que el número podría llegar a las 500 personas», concluyeron.

El 0800, colapsado

Tras el pedido que hizo el gobernador Ziliotto, para que los clientes que habían concurrido a la verdulería se aíslen y se comuniquen inmediatamente con la Dirección de Epidemiología, los teléfonos recibieron una importantísima cantidad de llamados y se saturaron. Según la información que hicieron llegar vecinos y vecinas de la ciudad a esta redacción, al finalizar la conferencia el 0800-333-1135 colapsó totalmente y la comunicación, por momentos, se tornó imposible.

