La Plata: Un joven sin brazos ni piernas intentó robarle la cartera a una señora y fue detenido

El insólito hecho se registró en La Plata este viernes, en la intersección de las calles 6 y 46, en pleno centro de la ciudad, donde el delincuente discapacitado de 18 años de edad al que le faltan tanto los dos brazos como ambas piernas y es oriundo del partido de La Matanza, le quiso arrebatar la cartera a una señora de 40 años, también discapacitada.

El ladrón se encontraba vendiendo pañuelos descartables en la vía publica, cuando vio a la mujer y la empujó para que cayera al piso y así tratar de quitarle la cartera. “Si no me das la plata te voy a matar” le gritó a la mujer y aunque no pudo lograr el cometido, algunos medios locales aseguran que le robó el celular.

Al verse frustrado el intento de robo, el joven se dio a la fuga desplazándose como pudo sobre sus rodillas. Al no poder tomar velocidad, fue detenido a los pocos metros.

El acusado quedó detenido hasta hoy sábado, para cuando estaba prevista su indagatoria en el marco de la causa por tentativa de robo y resistencia a la autoridad.

