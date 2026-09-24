La pobreza en Argentina subió al 32,3% en el primer semestre de 2026 y alcanzó a 9,7 millones de personas

La pobreza en Argentina alcanzó al 32,3% de las personas durante el primer semestre de 2026, según el informe difundido este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El dato marca un incremento de 4,1 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2025, cuando la pobreza había sido del 28,2%. En comparación con el primer semestre del año pasado, la suba fue de 0,7 puntos porcentuales.

De acuerdo con el relevamiento de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que comprende a 31 aglomerados urbanos, el indicador alcanzó a unas 9,7 millones de personas. Esto implica aproximadamente 1,2 millones de personas más bajo la línea de pobreza respecto del período anterior.

Si el resultado se proyecta al total del país, la cantidad de personas en situación de pobreza supera los 15 millones.

También aumentó la indigencia

El informe del INDEC indicó además que la indigencia se ubicó en 7,5%, con un incremento de 1,2 puntos porcentuales respecto del semestre anterior.

La indigencia alcanzó a unas 2,2 millones de personas en los 31 aglomerados urbanos relevados.

La diferencia entre ambos indicadores está vinculada con las canastas utilizadas para medir las condiciones de vida. La Canasta Básica Alimentaria (CBA) establece el umbral para la indigencia, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) determina la línea de pobreza al contemplar, además de los alimentos, otros bienes y servicios esenciales.

La evolución de la pobreza durante el gobierno de Javier Milei

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el nivel más elevado de pobreza se registró durante el primer semestre de 2024, cuando alcanzó al 52,9% de las personas.

Posteriormente, el indicador mostró una reducción sostenida: 38,1% en el segundo semestre de 2024, 31,6% en el primer semestre de 2025 y 28,2% en el segundo semestre de ese año.

El resultado del primer semestre de 2026 interrumpió esa tendencia descendente.

Entre los factores señalados en el informe se encuentra el incremento de la Canasta Básica Total, que durante el período avanzó por encima de los salarios.

La pobreza infantil continúa siendo la más elevada

El desglose por edades muestra diferencias significativas.

El porcentaje más alto correspondió a los niños, niñas y adolescentes de 0 a 14 años, con una pobreza del 44,5%.

Le siguieron las personas de 15 a 29 años, con 36,9%; el grupo de 30 a 64 años, con 28,8%; y las personas de 65 años o más, con 14,8%.

Cuyo registró una pobreza del 36,7%

Por regiones, el Noreste argentino (NEA) presentó el porcentaje más elevado, con 41,5%.

En Cuyo, región integrada por San Luis, Mendoza y San Juan, la pobreza alcanzó al 36,7% de las personas.

Los restantes registros fueron:

Gran Buenos Aires: 32,1%.

32,1%. Noroeste: 31,5%.

31,5%. Pampeana: 30,3%.

30,3%. Patagonia: 28,4%.

La proyección de la Universidad Torcuato Di Tella

Antes de la publicación del dato oficial, distintas estimaciones habían anticipado una nueva suba de la pobreza.

El Nowcast de pobreza de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) había proyectado una tasa del 31,6% para el primer semestre de 2026, un valor cercano al finalmente informado por el INDEC.

Tras conocerse el resultado, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en sus redes sociales que, si bien las tasas de pobreza e indigencia aumentaron respecto del semestre anterior, ambas registraron una reducción significativa en comparación con el primer semestre de 2024.