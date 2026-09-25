La Policía desarticuló cuatro centros de venta de drogas en San Luis y Juana Koslay

La Policía de la Provincia de San Luis realizó este jueves 24 de septiembre cuatro allanamientos en distintos puntos de la ciudad de San Luis y en Juana Koslay, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico (DG-8) y fueron ordenados por el Juzgado Federal de San Luis, a partir de una investigación impulsada por la Unidad Fiscal Federal de San Luis, a través del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos.

Los operativos se desarrollaron como parte de las acciones de la denominada Misión Sarmiento y permitieron, según informó la Policía, desarticular cuatro puntos que eran utilizados para la venta y distribución de estupefacientes.

Cuatro allanamientos en San Luis y Juana Koslay

Los procedimientos se concretaron en un domicilio de la manzana 94 del barrio 500 Viviendas Norte, una vivienda ubicada sobre calle Yapeyú al 2000 y una casa de la manzana C del barrio ATE 3, todos en la ciudad de San Luis.

El cuarto allanamiento tuvo lugar en una vivienda de la manzana C del barrio Dupuy, en la ciudad de Juana Koslay.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron distintos elementos vinculados con la actividad investigada.

Entre lo incautado se encontraron envoltorios de nylon con cocaína en distintas formas de presentación —pulverulenta, granulada y solidificada—, con una cantidad suficiente para elaborar aproximadamente 6.016 dosis.

De acuerdo con la estimación policial, la cocaína secuestrada tendría un valor aproximado de $36 millones.

También se incautaron envoltorios con marihuana, con una cantidad suficiente para elaborar unas 78 dosis, valuadas en aproximadamente $310.000.

Además, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, recortes de nylon y $234.000 en efectivo, junto con otros elementos de interés para la investigación.

Tres personas fueron detenidas

Como resultado de los procedimientos, el magistrado interviniente dispuso la detención e incomunicación de tres personas: dos mujeres de 32 y 64 años y un hombre de 34 años.

Las tres personas quedaron vinculadas a la investigación por una presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

En los operativos también participaron efectivos de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) N° 1, el Departamento Policía Científica, la Dirección General de Operaciones (DG-3), el Grupo COAR, Infantería y personal del Sistema Inteligente de Seguridad Provincial (SISPRO).

La investigación continúa bajo intervención de la Justicia Federal de San Luis.