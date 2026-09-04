La Policía desarticuló cuatro centros de venta de drogas en Villa Mercedes

La Policía de San Luis realizó cuatro allanamientos este jueves 3 de septiembre en Villa Mercedes, en el marco de la Misión Sarmiento. Los procedimientos permitieron desarticular cuatro presuntos centros de venta y distribución de estupefacientes y terminaron con dos personas detenidas.

Secuestraron cocaína, marihuana y dinero

Los operativos fueron llevados adelante por efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico (DG-8), a partir de tareas investigativas por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes.

Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Villa Mercedes, a partir del dictamen de la Fiscalía Federal de Villa Mercedes.

Las medidas judiciales se concretaron en cuatro domicilios: una vivienda ubicada en el barrio Eva Perón 1, otra en el barrio Eva Perón 2 y dos propiedades del barrio Eva Perón 3.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron envoltorios con marihuana y cocaína, teléfonos celulares, una motocicleta Honda Twister 250, $712.500 en efectivo y otros elementos considerados de interés para la investigación.

De acuerdo con el informe policial, la cantidad de cocaína incautada permitiría elaborar aproximadamente 156 dosis, con un valor estimado de $936.000.

En tanto, la marihuana secuestrada sería suficiente para elaborar unas 243 dosis, valuadas en aproximadamente $1.100.000.

En total, según la estimación difundida por la Policía, las sustancias incautadas representan un valor superior a $2 millones.

Dos personas quedaron detenidas

Como consecuencia de los procedimientos, la Fiscalía Federal de Villa Mercedes dispuso la detención de un joven de 22 años y un hombre de 66 años, ambos vinculados a una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737.

Los allanamientos contaron además con la participación de efectivos de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) N° 2, Policía Científica, Comando Radioeléctrico, División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM), Oficina de Antecedentes y Comisaría Seccional 40°.

Los procedimientos forman parte de las acciones de la Misión Sarmiento, operativo impulsado para profundizar la investigación y el combate contra la comercialización y distribución de drogas en distintos puntos de la provincia de San Luis.