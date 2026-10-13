La Policía investiga el posible hallazgo de un cuerpo en la zona oeste de San Luis

La Policía trabaja en la zona oeste de la ciudad de San Luis tras un llamado al 911 que alertó sobre el posible hallazgo de un cuerpo humano.

El procedimiento comenzó pasadas las 15, en inmediaciones de la Autopista Pescadores. Según la información preliminar, el cuerpo podría estar casi en su totalidad cubierto por maleza y tierra.

En el lugar también interviene la Justicia, que lleva adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

La información se encuentra en desarrollo.