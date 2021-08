La Premier League no cederá jugadores sudamericanos para las Eliminatorias y la Selección perderá a muchas figuras

En la semana previa a la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, Lionel Scaloni recibió pésimas noticias. Desde la Premier League tomaron la decisión de no ceder a sus futbolistas para las selecciones de países de la “lista roja” -para evitar el aislamiento de estos jugadores en el regreso- y Argentina sufrirá bajas importantísimas.

La Albiceleste no podrá contar con Emiliano “Dibu” Martínez, Cuti Romero, Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía para los cruces frente a Venezuela, Brasil y Bolivia.

Premier League clubs have today reluctantly but unanimously decided not to release players for international matches played in red-list countries next month

