La primera puntana de Cascos Blancos partió rumbo a su misión a Haití; pertenece al Plan de Inclusión Social

Ni su esfuerzo ni el barbijo que le cubría casi todo su rostro, lograron disimular la gran emoción que sentía María Victoria Hierholzer, en los momentos previos a su viaje a Buenos Aires, la escala previa para partir a cumplir su gran sueño: ayudar a la gente de Haití, el devastado país que el sábado pasado sufrió un terrible terremoto, el segundo en apenas 11 años. La joven es la primera puntana Casco Blanco Argentina, e irá en su primera misión, tras aplicar en esa institución hace más de una década.

María Victoria, de 36 años y Licenciada en Obstetricia, colaborará en distintas tareas para mitigar el dolor y desesperación, que padecen miles de personas que lo han perdido todo, a raíz del sismo de gran magnitud que tuvo epicentro en el Departamento de Petit Trou de Nippes, al oeste del país.

Hierholzer formara parte de un operativo coordinado entre la Cancillería Argentina y el Ministerio de Defensa de la Nación. El contingente, encabezado por la presidenta de Cascos Blancos, Marina Cardelli, partirá con 25 voluntarios entre los que se destacan pediatras y demás personal de Salud.

La misión se trasladará a Puerto Príncipe en un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina. Llevará suministros médicos y medicamentos, además de pastillas potabilizadoras, frazadas y otros insumos de emergencias para montar un puesto de atención sanitaria nivel 1.

“Es muy emocionante para mí, es algo que esperé muchos años y gracias a Dios, se pudo llevar a cabo de manos de Cascos Blancos. Viajaré como misión humanitaria para ayudar a raíz del terremoto que sufrieron el fin de semana pasado. Salgo este jueves rumbo a Buenos Aires, y luego todo el grupo saldrá el sábado hacia Haití. Viajaremos desde El Palomar hasta Puerto Príncipe, pero luego nos instalaremos en la zona del epicentro”, contó María Victoria.

Luego reveló cómo se dio su vocación por la ayuda humanitaria y por qué siempre pensó en Haití.

“Esto nació en el 2010, cuando ocurrió el terremoto anterior en Haití. A partir de ahí me surgieron esas ganas de ir a ayudar a la gente. No se pudo dar, pero apliqué para Cascos Blancos, en una base de datos que tienen ellos. Aunque en esa ocasión no me convocaron. Soy Licenciada en Obstetricia, pero iremos a hacer distintas tareas. Lo que sea ayudar, para mí estará bien y será muy importante. Ir a ayudar a Haití es un sueño. El año pasado iba a viajar con una ONG chilena, para permanecer allí durante un año, pero por la pandemia no se dio”, agregó María Victoria, que se desempeña habitualmente en el Programa Epidemiología de la provincia.

“En aquel entonces nos dieron un curso de Creole, que es el idioma haitiano, y ahora lo estuve repasando y me llevo los apuntes. Haití es un país muy azotado por muchos siniestros, también desde lo social y lo sanitario. Ahora, nuevamente lo castigan las catástrofes naturales”, remarcó.

Para este tipo de emprendimientos tan importantes y que se producen lejos de casa, es vital el respaldo de los seres queridos, y Hierholzer cuenta con ello.

“Tengo el apoyo de mi familia que hace mucho me viene soportando con esta idea, y también agradezco al gobernador de la Provincia y al ministro de Desarrollo Social, quienes me hicieron saber todo su respaldo y me expresaron sus buenas intenciones. Yo trabajo en el Plan de Inclusión Social, en Epidemiología, pedí el permiso correspondiente y me comunicaron su apoyo. Estoy muy contenta”, contó emocionada.

Berardo: “Estamos orgullosos de su vocación solidaria”

El ministro de Desarrollo Social, Federico Berardo, se mostró sorprendido y expresó su alegría por la tarea que desarrollará María Victoria Hierholzer, y remarcó el espíritu solidario de la puntana Casco Blanco.

“Llegué a nuestra sede y los chicos de Mesa de Entrada me estaban esperando con la nota de María Victoria, que solicitaba permiso para viajar. Y nos sorprendió gratamente su carta y sus intenciones. Le otorgamos de inmediato la autorización y le hicimos saber esto al gobernador. Él dio instrucciones para que nos comunicáramos con ella y le agradeciéramos por este gesto. Estamos muy orgullosos de ella. La llamé y le expresé esto. Es una puntana que asiste a una misión por Cascos Blancos. Es algo que nos llena de orgullo y emoción. Mucho más porque es una beneficiaria del Plan de Inclusión Social, y de este modo da una muestra más de la voluntad humanitaria y solidaria, que siempre expresa nuestra gente”, expresó Berardo.

“Estamos acostumbrados a ver las acciones solidarias de nuestros beneficiario quienes, por ejemplo, hace unos días, hicieron juguetes para regalar en el Día de las Infancias, o que en pandemia muchos se ofrecieron para confeccionar barbijos. Nuestro Plan de Inclusión siempre está, y ahora María Victoria demostrará ese espíritu en un marco internacional”, agregó el funcionario.