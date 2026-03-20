La Provincia financiará obras en la UNViMe y avanzará con viviendas del plan Tenemos Futuro

El gobernador de Claudio Poggi acompañó este jueves el inicio del ciclo lectivo en la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) y anunció un acuerdo que apunta a resolver una de las principales demandas de la institución: la falta de infraestructura propia.

En el marco del Año de la Educación, declarado por ley en la provincia de San Luis, el mandatario confirmó que el Gobierno brindará asistencia técnica, operativa y financiera para la construcción del módulo 1 del campus universitario, una obra largamente esperada por la comunidad académica.

El convenio establece un esquema de colaboración mutua: a cambio del apoyo estatal para el desarrollo del campus, la UNViMe cederá una parte de su predio para la construcción de viviendas del programa ‘Tenemos Futuro’, lo que permitirá optimizar recursos públicos y avanzar en ambas políticas.

“El objetivo es que, si la Provincia no necesita adquirir tierras para viviendas, pueda destinar esos fondos a finalizar el campus”, explicó Claudio Poggi, al recordar que las gestiones comenzaron tras una visita al terreno donde se encuentra la obra inconclusa.

El acuerdo fue formalizado mediante la firma de un acta de intención junto al rector Marcelo Sosa, quien valoró el impacto de la iniciativa. “Hace 13 años que este proyecto está pendiente. Pasó de ser un sueño a una preocupación constante, pero hoy vemos que puede concretarse”, señaló.

En los próximos 90 días, ambas partes definirán la distribución del predio entre la urbanización habitacional y la construcción del espacio académico destinado a la Escuela de Medicina y la Escuela de Ciencias de la Salud.

Renovación del convenio con la UPrO

Durante la jornada, la UNViMe también renovó el convenio de comodato con la Universidad Provincial de Oficios (UPrO), que le permite utilizar instalaciones ubicadas en el barrio Los Poetas para el dictado de clases.

Este acuerdo, firmado originalmente en 2024 tras gestiones del propio Claudio Poggi con el rector Rudy Cámera, fue extendido hasta 2028. La medida garantiza la continuidad de las actividades académicas mientras avanza el proyecto del campus.

“Este edificio se transformó en un hogar para nuestra comunidad educativa”, destacó Marcelo Sosa, quien remarcó la importancia de sostener este espacio ante la alta demanda de aulas.

Actualmente, la sede es utilizada por la Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales y la Escuela de Gestión de Empresas y Economía, consolidándose como un punto clave para la formación superior en Villa Mercedes.

Mensaje a los estudiantes

En su discurso, el gobernador dejó un mensaje a los ingresantes y estudiantes: “La educación es clave para el futuro personal y familiar. No aflojen, los tropiezos son parte del camino, lo importante es perseverar”.

El acto marcó el inicio formal del ciclo lectivo 2026 en la UNViMe, con una agenda enfocada en el fortalecimiento institucional, la expansión edilicia y la articulación con políticas públicas provinciales.