La semana comienza con viento, frío y fuertes ráfagas en toda la provincia

Pronóstico extendido: las temperaturas máximas descenderán durante el inicio de la semana, mientras que desde el martes se espera cielo despejado y mañanas muy frías.

La semana comenzará con condiciones inestables en San Luis, viento intenso y un marcado descenso de las temperaturas máximas. De acuerdo con el pronóstico extendido de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), las condiciones mejorarán desde el martes, aunque regresarán las heladas durante las primeras horas del día.

Lunes con viento y cielo nublado

Para este lunes se prevé una jornada algo ventosa e inestable, con cielo mayormente nublado en distintos sectores de la provincia.

La temperatura promedio provincial se ubicará entre los 6°C de mínima y 13°C de máxima, en una jornada que tendrá características más frías que las registradas durante los últimos días.

El viento será uno de los principales protagonistas. Soplará desde el cuadrante sureste y, a partir del mediodía, se esperan ráfagas muy fuertes.

Desde el martes vuelven las heladas

El escenario meteorológico cambiará desde el martes, cuando se espera cielo mayormente despejado y una jornada fría a fresca.

La mínima promedio será de 3°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C. La REM también anticipó la presencia de heladas en distintos puntos de San Luis, con viento de direcciones variables.

Para el miércoles continuará el frío durante las primeras horas. Se prevé una mínima promedio de 3°C y heladas generalizadas.

Durante la tarde, en tanto, comenzará un leve repunte térmico y la máxima llegará a los 17°C. El cielo permanecerá despejado y el viento predominará del cuadrante noroeste, con algunas ráfagas.

De esta manera, la semana tendrá un comienzo marcado por el contraste: viento y nubosidad durante el lunes, seguido por jornadas más estables, pero con mañanas muy frías y presencia de heladas.