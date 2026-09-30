La Serenísima celebra el Día Mundial de la Leche Escolar

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2026 – En conmemoración del Día Mundial de la Leche Escolar -fecha establecida por la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-, La Serenísima reafirma su compromiso con la salud y la nutrición infantil promoviendo hábitos de vida saludables.

Según un relevamiento del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA) y el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, basado en la Encuesta de la Deuda Social Argentina 2021, solo 2 de cada 10 niños realizan un desayuno completo que combina de forma adecuada un lácteo, un panificado y una fruta. Es importante destacar que, las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), elaboradas por el Ministerio de Salud de La Nación, señalan la importancia de consumir 3 porciones diarias de lácteos (500 ml entre leche y yogur, y 30 gramos de queso) para cubrir los requerimientos nutricionales esenciales.

En este sentido, la incorporación de un vaso de leche aporta el 20% del calcio diario recomendado, un mineral clave para la formación y el fortalecimiento de los huesos y los dientes, en una etapa crucial donde el cuerpo fija calcio hasta los 25 años. Además, brinda proteínas de alta calidad para el desarrollo de los tejidos, fósforo y vitaminas A y D, fundamentales para la salud visual, la memoria y la recuperación de energía.

El Día Mundial de la Leche Escolar se celebra desde el año 2000, con el fin de sensibilizar sobre la importancia nutritiva de la leche, en particular para los niñas, niños y adolescentes. Su versatilidad hace que podamos incorporarla de diferentes maneras: se puede consumir sola o con infusiones; se le puede agregar frutas o cereales integrales sin azúcar; también se puede utilizar para preparar panqueques o licuados. Se puede sumar a almuerzos o cenas en purés, salsas, budines, flanes, postres y muchas preparaciones más.

Por otro lado, algunos niños no toleran la lactosa, el azúcar principal de la leche. Sin embargo, La Serenísima ofrece una amplia variedad de productos reducidos o sin lactosa, que permiten a las personas intolerantes continuar incorporando lácteos sin perder sus beneficios.

Con el respaldo técnico y profesional de su equipo de nutricionistas, La Serenísima continúa acompañando a las familias argentinas y brindando herramientas que garantizan una nutrición adecuada durante la etapa escolar.

Acerca de La Serenísima

La Serenísima es la compañía láctea líder de Argentina y una de las principales empresas de alimentos de Latinoamérica. Con más de 95 años de trayectoria, trabaja para acercar alimentos de calidad y valor nutricional a millones de personas, impulsando la innovación, la investigación y el desarrollo constante de productos que responden a las necesidades de los consumidores.

Con una operación integrada que reúne a más de 6.300 colaboradores, una red de más de 550 tambos que operan bajo estándares certificados de bienestar animal, 10 plantas productivas, 11 centros de distribución y una red logística propia, La Serenísima llega diariamente a más de 100.000 puntos de venta en todo el país. Además, exporta sus productos a mercados internacionales como Brasil, Argelia y China, consolidando su presencia más allá de las fronteras argentinas.

Para más información, visitá www.laserenisima.com.ar