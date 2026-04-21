La textil más importante de Mar del Plata pidió concurso preventivo y quedó al borde de la quiebra

La industria textil argentina suma un nuevo capítulo de incertidumbre. Una de las empresas más emblemáticas de Mar del Plata solicitó el concurso preventivo de acreedores, una medida que busca evitar la quiebra mientras intenta reorganizar sus deudas en un contexto económico adverso.

Según trascendió, la compañía —considerada la más importante del sector en la ciudad— atraviesa serias dificultades financieras producto de la caída del consumo interno, el incremento de los costos operativos y la presión inflacionaria que afecta a toda la cadena productiva.

El pedido fue presentado ante la Justicia comercial, lo que abre una instancia clave para negociar con acreedores y sostener la continuidad de la firma. Esta herramienta legal permite a las empresas ganar tiempo para reestructurar sus compromisos económicos y evitar el cierre definitivo.

La situación genera preocupación en el ámbito local, ya que la empresa tiene un peso significativo en la economía de Mar del Plata, tanto por su volumen de producción como por la cantidad de empleos directos e indirectos que genera.

En los últimos meses, distintas industrias textiles del país han reportado dificultades similares, en un escenario marcado por la baja en las ventas, la competencia de productos importados y la suba sostenida de insumos.

El desenlace del proceso judicial será determinante no solo para el futuro de la compañía, sino también para el impacto social y económico en la región.