La Toma impulsa la declaración del Castillo como Monumento Histórico Provincial y ya supera las 1.150 firmas

El petitorio online crece y avanzan con firmas físicas certificadas

Apuntan a garantizar protección jurídica, restauración y puesta en valor cultural

La Toma (San Luis) vive por estas semanas un fuerte movimiento ciudadano en defensa de su patrimonio histórico. La campaña para declarar al histórico Castillo de La Toma Vieja como Monumento Histórico Provincial ya superó las 1.150 firmas online en apenas tres semanas, consolidando un respaldo social significativo.

La iniciativa, impulsada por vecinos de la localidad y encabezada por José Luis Beira, apunta a reforzar la protección institucional del emblemático edificio, considerado el mayor símbolo arquitectónico e identitario de la comunidad tomense.

El origen del pueblo y el valor histórico del Castillo

Según explicó Beira en diálogo con medios locales, el Castillo no es solo una construcción antigua: es el punto fundacional de La Toma. Allí comenzó la historia del pueblo, a unos tres kilómetros del actual casco urbano.

El lugar está ligado a la construcción de una toma de agua sobre el río Rosario, obra que dio nombre a la localidad. En torno a ese sistema hidráulico y a un molino que generaba energía en el siglo XIX, comenzó a desarrollarse la primera organización poblacional.

Con la llegada del tren y la donación de tierras por parte de Pedro Gracia Arena, el pueblo se trasladó hacia la zona de la estación, y el 31 de marzo de 1906 quedó formalmente fundada la localidad por decreto.

El Castillo, además, ocupa un lugar central en el escudo oficial de La Toma, reforzando su valor simbólico dentro de la identidad cultural local.

Estado de abandono y riesgo estructural

Actualmente, el edificio presenta un marcado deterioro estructural y existe riesgo de derrumbe, según señalaron los impulsores del petitorio. La propiedad continúa en manos privadas, aunque hubo intentos de expropiación durante una gestión provincial anterior que derivaron en conflictos legales y quedaron sin efecto.

Si bien en 2011 una ley provincial lo declaró Patrimonio Histórico, la campaña busca avanzar un paso más: lograr su declaración como Monumento Histórico Provincial, lo que permitiría fortalecer su marco jurídico, facilitar su recuperación y garantizar su preservación.

Desde la organización remarcaron que la iniciativa es apartidaria y responde a un sentimiento colectivo de pertenencia.

Firmas digitales y recolección certificada

Además, en la primera semana de marzo comenzará la recolección de firmas físicas certificadas, con planillas numeradas y avaladas por el escribano Gabriel Fenolio, para otorgar mayor respaldo institucional al pedido.

Según adelantó Beira, algunos herederos estarían dispuestos a donar parte del inmueble, lo que abriría la posibilidad de una adquisición consensuada por parte del Gobierno de la Provincia de San Luis, evitando conflictos judiciales.

Proyección cultural y turística

El objetivo final no es solo preservar la estructura, sino también transformarla en un espacio cultural multifacético: museos, visitas guiadas, actividades recreativas y propuestas turísticas que fortalezcan el desarrollo local.

“Cada firma representa un compromiso con nuestra memoria colectiva”, señalaron desde la campaña.

La iniciativa continúa abierta y quienes deseen acompañar pueden sumarse al petitorio online o firmar de manera presencial cuando se habiliten los puntos físicos en la localidad.