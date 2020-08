La UCR advierte que Macri no es el líder de Juntos por el Cambio

Luis Naidenoff y Gerardo Morales coincidieron en que el ex presidente no es el "líder" de ese sector de la oposición. "Palos" de Luis Juez.

El presidente del interbloque de senadores nacional de Juntos por el Cambio , Luis Naidenoff, y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, coincidieron en que el ex primer mandatario Mauricio Macri no es el “líder” de ese sector de la oposición.

Mientras que el referente cordobés de la mencionada alianza Luis Juez, analizó que el ex presidente no podría ser candidato por la provincia mediterránea.

De esta forma, los dos dirigentes de la UCR volvieron a alimentar la interna que existe en Juntos por el Cambio acerca de si Macri debe seguir conduciendo el espacio o si bien es necesario buscar un nuevo liderazgo de cara a los próximos turnos electorales.

“No hay un claro líder, el liderazgo no se compra ni se inventa, se construye con el tiempo”, remarcó Naidenoff, al ser consultado sobre si Macri es el principal referente del espacio.

En declaraciones al programa “Todos juntos”, que conduce Fernando Carnota por Radio Rivadavia, el senador radical sostuvo: “No hay un liderazgo unificado o que conduzca con una dirección unívoca a Juntos por el Cambio, ya habrá tiempo para discutir el liderazgo”.

Naidenoff señaló que el frente opositor “tiene una representación de fuertes liderazgos, que expresan el pensamiento de la sociedad”.

Por su parte, su correligionario Morales también negó que Macri ocupe ese rol, al indicar que “es el ex presidente” pero “hay una mesa y la UCR tiene su propia dinámica con líderes como Alfredo Cornejo, Mario Negri y Luis Naidenoff, que son los que están comandando los bloques y el partido”.

El gobernador de Jujuy dijo que “no” le gustan “ciertas actitudes”, al referirse al viaje de Macri a Europa, donde se encuentra con su familia antes de trasladarse a Suiza a realizar tareas como titular de la Fundación FIFA.

“Mejor me callo, no me gustan algunas actitudes”, sostuvo Morales en declaraciones radiales, al ser consultado por el viaje del ex mandatario.

Los “palos” de Juez.

A su turno, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Luis Juez desalentó las versiones sobre una posible candidatura de Mauricio Macri en la provincia de Córdoba al sostener que es “técnicamente inviable”.

“Primero no tiene domicilio. Vos podés decir: “No importa porque lo fija en alguna municipalidad de algún intendente amigo. Le va a faltar antigüedad. Vos dirás ´no importa, se podría arreglar como arregló (el gobernador Juan) Schiaretti la antigüedad de (Martín) Llaryora en la Capital para que sea candidato.´. Pero le faltarían algún otros requisitos para ser senador como haber nacido en la provincia, como Cristina que nació en La Plata. Ahí cagamos (sic)”, explicó.

No obstante, reconoció que una postulación de Macri en el distrito sería “ordenadora” en Juntos por el Cambio debido a las disputas que siempre surgen en términos de candidaturas entre los partidos que confirman la alianza.

“Hay que desalentar. Yo desaliento ese tipo de posturas. No aplaudo las cosas que repudiamos del enemigo. No podemos usar las mismas herramientas. Tenemos que ser distintos en serio. ¿Sabés lo ordenador que sería para nosotros que Macri fuera candidato en Córdoba? Sacaríamos una cantidad impresionante de votos. No discuto eso, pero no podemos defendernos con los fueros como hace el kirchnerismo. Hay que defenderse con la verdad. Usar esa herramienta me parece deleznable”, aseguró.